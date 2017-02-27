Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:51
я вірив
а уявляєте почуття австрійців? ...вони так тужилися у нас виграти і як нагороду отримали в 1/8 італійців ))) а ми продули і потрапили на шведів з суперфорвардом на вістрі))) ...Люблю тебе, Україно!!!
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:59
Польша вводит 10-дневный карантин, в частности для прибывших из Украины
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:00
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03
Я верил , что сборная Украины попадет в 1/8 путем победы соперников в игре ,а не путем случайностей .
..Польша просто разорвала бы в игре Украину встреться они за путевку одну восьмую .
.....эх , чего только не бывает ......
НЕ справедливо .
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03
не смотря на то, что активный футбольный болельщик с 1977года...вотпросто "долампочки"
их выход, который добыли шведы и датчане для СБУ
-нет игры,
-слабая физическая подготовка (а это прямая ответственность итальянских спецов по ОФП)
команды не хватает не то, что на матч...на тайм не хватает (с 32/33 минуты сдуваются и тупо ждут перерыва), при том в 3х матчах
-когда нет физики, нет и тактики...проигрывали австриякам и даже не смогли организовать банальный навал в последние 5 добавленных минут
-Матч 1/8 фіналу Швеція – Україна відбудеться 29 червня у шотландському місті Глазго.
первый раз бып в Глазго летом 2003 (3-5 июля), прибыл днем в четверг...вечером гулял в центре (нормальный город, чисто, красиво)
в пятницу после 17ти картина резко поменялась, толпы пьяной молодежи (удивило, что много молодых пьяных девушек 20-28), выглядело это ужасно
сами шотландцы сказали, что ничего страшного-"в пятницу вечером Шотландию можно захватить одним солдатом"(с)
народ массово напивается в хлам, в компании супер сказал, что в пятницу вечером весь офис бухает в баре "Подкова" и директор танцует всех женщин
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кому пощастить - побачимо в 1/4.
З групи теж мали виходити з 2-го місця.
Але маємо те, що маємо.
Жахливі 3 гри Миколенка, піжонство Зінченка, не зрозуміло слабка гра Малиновського.
Та найгірше - відсутність ротації та тактичної гнучкості від Шевченка.
Ось така фігня, малята ...
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