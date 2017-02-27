Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03

kluychkooleg написав: orest написав:

П.С. Вітаю всіх з виходом в 1/8 П.С. Вітаю всіх з виходом в 1/8



Что, таки вышли? К сожалению, это ненадолго. Не хватает класса команде. Что, таки вышли? К сожалению, это ненадолго. Не хватает класса команде.

не смотря на то, что активный футбольный болельщик с 1977года...вотпросто "долампочки"их выход, который добыли шведы и датчане для СБУ-нет игры,-слабая физическая подготовка (а это прямая ответственность итальянских спецов по ОФП)команды не хватает не то, что на матч...на тайм не хватает (с 32/33 минуты сдуваются и тупо ждут перерыва), при том в 3х матчах-когда нет физики, нет и тактики...проигрывали австриякам и даже не смогли организовать банальный навал в последние 5 добавленных минутпервый раз бып в Глазго летом 2003 (3-5 июля), прибыл днем в четверг...вечером гулял в центре (нормальный город, чисто, красиво)в пятницу после 17ти картина резко поменялась, толпы пьяной молодежи (удивило, что много молодых пьяных девушек 20-28), выглядело это ужасносами шотландцы сказали, что ничего страшного-"в пятницу вечером Шотландию можно захватить одним солдатом"(с)народ массово напивается в хлам, в компании супер сказал, что в пятницу вечером весь офис бухает в баре "Подкова" и директор танцует всех женщин