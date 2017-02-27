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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7879788078817882
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Не хватает класса команде.

это не всегда необходимо, тем более с Швецией
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:51

  Investor_K написав:Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!


я вірив :)
а уявляєте почуття австрійців? :lol: ...вони так тужилися у нас виграти і як нагороду отримали в 1/8 італійців ))) :lol: а ми продули і потрапили на шведів з суперфорвардом на вістрі))) ...Люблю тебе, Україно!!!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:59

Австрийцам надо было самим себе забить в игре с нами. Не догадались.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:59

Польша вводит 10-дневный карантин, в частности для прибывших из Украины



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/23/7298224/
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:00

  Investor_K написав:Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!

Ну будет ещё одна игра - последняя :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03

  Investor_K написав:Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!


Я верил , что сборная Украины попадет в 1/8 путем победы соперников в игре ,а не путем случайностей .
..Польша просто разорвала бы в игре Украину встреться они за путевку одну восьмую .

.....эх , чего только не бывает ......

НЕ справедливо .
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03

  kluychkooleg написав:
  orest написав:
П.С. Вітаю всіх з виходом в 1/8 :wink:


Что, таки вышли? К сожалению, это ненадолго. Не хватает класса команде.


не смотря на то, что активный футбольный болельщик с 1977года...вотпросто "долампочки"
их выход, который добыли шведы и датчане для СБУ

-нет игры,
-слабая физическая подготовка (а это прямая ответственность итальянских спецов по ОФП)
команды не хватает не то, что на матч...на тайм не хватает (с 32/33 минуты сдуваются и тупо ждут перерыва), при том в 3х матчах
-когда нет физики, нет и тактики...проигрывали австриякам и даже не смогли организовать банальный навал в последние 5 добавленных минут

-Матч 1/8 фіналу Швеція – Україна відбудеться 29 червня у шотландському місті Глазго.
первый раз бып в Глазго летом 2003 (3-5 июля), прибыл днем в четверг...вечером гулял в центре (нормальный город, чисто, красиво)
в пятницу после 17ти картина резко поменялась, толпы пьяной молодежи (удивило, что много молодых пьяных девушек 20-28), выглядело это ужасно
сами шотландцы сказали, что ничего страшного-"в пятницу вечером Шотландию можно захватить одним солдатом"(с)
народ массово напивается в хлам, в компании супер сказал, что в пятницу вечером весь офис бухает в баре "Подкова" и директор танцует всех женщин

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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:а уявляєте почуття австрійців? ...вони так тужилися у нас виграти і як нагороду отримали в 1/8 італійців ))) а ми продули і потрапили на шведів


Кому пощастить - побачимо в 1/4.
З групи теж мали виходити з 2-го місця.
Але маємо те, що маємо.

Жахливі 3 гри Миколенка, піжонство Зінченка, не зрозуміло слабка гра Малиновського.
Та найгірше - відсутність ротації та тактичної гнучкості від Шевченка.

Ось така фігня, малята ...
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