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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:49
matroSkin написав: s0v7a написав:
Так розрахунок по ним сьогодні був. Звідки завтра екстра-попит?
...
Вітаю, matroSkin.
Отакої...
А Ви завтра знайдіть в загальному балансі ОВДП долярові надходження!
Не знаю чому, та вони зʼявляються тільки у пʼятницю!!!
ВО
Хай щастить!
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s0v7a
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:55
Забавно, что на Инвестинге сейчас курс 27,2550.
Завтра может быть что угодно.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05
prodigy
У меня вот тоже не получается болеть за играющих плохо.
Пока очень нравятся итальянцы.
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