|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:49
matroSkin написав: s0v7a написав:
Так розрахунок по ним сьогодні був. Звідки завтра екстра-попит?
...
Вітаю, matroSkin.
Отакої...
А Ви завтра знайдіть в загальному балансі ОВДП долярові надходження!
Не знаю чому, та вони зʼявляються тільки у пʼятницю!!!
ВО
Хай щастить!
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1672
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2267 раз.
-
- Профіль
-
2
2
10
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:55
Забавно, что на Инвестинге сейчас курс 27,2550.
Завтра может быть что угодно.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 994
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05
prodigy
У меня вот тоже не получается болеть за играющих плохо.
Пока очень нравятся итальянцы.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 994
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 06:27
prodigy написав:
большая ошибка покупать дешевеющий актив (сам делал такое не раз, потом кусал локти)
-правило трейлера: дождись дна или разворота в другую сторону
а если завтра евро будет по 32,45 вы будите как считать профит/лос
надо было откупить по 27,35 и зарезать лося пока он маленький
Сегодня дешевеет, а завтра уже может дорожать. В районе 1.21-1.22 было бы стрёмно покупать, а при 1.19-1.195 не так страшно.
Как я уже писал ранее:
Striker написав:
откупил в Укргазе по 26.98 1/3
от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Я ещё по прежнему на 2/3 в гривне, поэтому эта покупка была больше как страховка.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2024
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 2044 раз.
-
- Профіль
-
14
8
10
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:16
Investor_K написав:
Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
болен
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6678
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2779 раз.
- Подякували: 2299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:18
Striker написав: prodigy написав:
большая ошибка покупать дешевеющий актив (сам делал такое не раз, потом кусал локти)
-правило трейлера: дождись дна или разворота в другую сторону
а если завтра евро будет по 32,45 вы будите как считать профит/лос
надо было откупить по 27,35 и зарезать лося пока он маленький
Сегодня дешевеет, а завтра уже может дорожать. В районе 1.21-1.22 было бы стрёмно покупать, а при 1.19-1.195 не так страшно.
Как я уже писал ранее:
Striker написав:
откупил в Укргазе по 26.98 1/3
от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Я ещё по прежнему на 2/3 в гривне, поэтому эта покупка была больше как страховка.
если страховка, тогда ОК
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6678
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2779 раз.
- Подякували: 2299 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26427
|3624051
|
Чет 24 чер, 2021 07:23
Цифра
|
|7541
|1823861
|
Сер 23 чер, 2021 10:39
ЛОБ
|
|942
|238864
|
|