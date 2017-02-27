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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7880788178827883
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:49

  matroSkin написав:
  s0v7a написав:
  s0v7a написав:...
Хочу додати, що валютні надходження, за придбані доларові ОВДП, ми побачимо тут https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
тільки завтра.
Якось з цим завжди повʼязаний додатковий попит на валюту в четвер після продажу валютних ОВДП.


Так розрахунок по ним сьогодні був. Звідки завтра екстра-попит?

...



Вітаю, matroSkin.

Отакої...

А Ви завтра знайдіть в загальному балансі ОВДП долярові надходження!

Не знаю чому, та вони зʼявляються тільки у пʼятницю!!!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:55

Забавно, что на Инвестинге сейчас курс 27,2550.
Завтра может быть что угодно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05

prodigy
У меня вот тоже не получается болеть за играющих плохо.
Пока очень нравятся итальянцы.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 06:27

  prodigy написав:большая ошибка покупать дешевеющий актив (сам делал такое не раз, потом кусал локти)
-правило трейлера: дождись дна или разворота в другую сторону

а если завтра евро будет по 32,45 вы будите как считать профит/лос

надо было откупить по 27,35 и зарезать лося пока он маленький :mrgreen:

Сегодня дешевеет, а завтра уже может дорожать. В районе 1.21-1.22 было бы стрёмно покупать, а при 1.19-1.195 не так страшно.
Как я уже писал ранее:
  Striker написав:откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).

Я ещё по прежнему на 2/3 в гривне, поэтому эта покупка была больше как страховка.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:16

  Investor_K написав:Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!



болен
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:18

  Striker написав:
  prodigy написав:большая ошибка покупать дешевеющий актив (сам делал такое не раз, потом кусал локти)
-правило трейлера: дождись дна или разворота в другую сторону

а если завтра евро будет по 32,45 вы будите как считать профит/лос

надо было откупить по 27,35 и зарезать лося пока он маленький :mrgreen:

Сегодня дешевеет, а завтра уже может дорожать. В районе 1.21-1.22 было бы стрёмно покупать, а при 1.19-1.195 не так страшно.
Как я уже писал ранее:
  Striker написав:откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).

Я ещё по прежнему на 2/3 в гривне, поэтому эта покупка была больше как страховка.


если страховка, тогда ОК
prodigy
 
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