Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:49
matroSkin написав: s0v7a написав:
Так розрахунок по ним сьогодні був. Звідки завтра екстра-попит?
...
Хай щастить! Вітаю, matroSkin. Отакої... А Ви завтра знайдіть в загальному балансі ОВДП долярові надходження! Не знаю чому, та вони зʼявляються тільки у пʼятницю!!! ВО
s0v7a
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:55
Забавно, что на Инвестинге сейчас курс 27,2550.
Завтра может быть что угодно.
kluychkooleg
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Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05
prodigy У меня вот тоже не получается болеть за играющих плохо. Пока очень нравятся итальянцы.
kluychkooleg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 06:27
prodigy написав:
большая ошибка покупать дешевеющий актив (сам делал такое не раз, потом кусал локти)
-правило трейлера: дождись дна или разворота в другую сторону
а если завтра евро будет по 32,45 вы будите как считать профит/лос
надо было откупить по 27,35 и зарезать лося пока он маленький
Сегодня дешевеет, а завтра уже может дорожать. В районе 1.21-1.22 было бы стрёмно покупать, а при 1.19-1.195 не так страшно.
Как я уже писал ранее:
Striker написав:
откупил в Укргазе по 26.98
1/3
от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Я ещё по прежнему на 2/3 в гривне, поэтому эта покупка была больше как страховка.
Striker
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:16
Investor_K написав:
Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
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prodigy
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:18
Striker написав: prodigy написав:
большая ошибка покупать дешевеющий актив (сам делал такое не раз, потом кусал локти)
-правило трейлера: дождись дна или разворота в другую сторону
а если завтра евро будет по 32,45 вы будите как считать профит/лос
надо было откупить по 27,35 и зарезать лося пока он маленький
Сегодня дешевеет, а завтра уже может дорожать. В районе 1.21-1.22 было бы стрёмно покупать, а при 1.19-1.195 не так страшно.
Как я уже писал ранее:
Striker написав:
откупил в Укргазе по 26.98
1/3
от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Я ещё по прежнему на 2/3 в гривне, поэтому эта покупка была больше как страховка.
если страховка, тогда ОК
prodigy
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Додано: Чет 24 чер, 2021 08:34
Investor_K написав:
Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
Украина- чемпион!!!
1грн = 26 долларов!!!
Гурман
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:38
prodigy написав: Investor_K написав:
Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
болен
дитер
kluychkooleg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:39
Гурман написав: Investor_K написав:
Ну и кто тут в панике не верил в выход Украины.
Украина -в плейофф.
Доллар будет по 26!
Украина- чемпион!!!
1грн = 26 долларов!!!
второе очень маловероятно, но все же на пару порядков вероятнее первого
kluychkooleg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:44
"В целом, рост котировок привел к изменению психологии участников торгов. Продавцы не спешат продавать валюту и стараются максимально подтянуть курс вверх. В этом им активно помогают спекулянты, которые раскачивают рынок обычно во второй половине дня. В этих условиях покупатели нервничают и уже активно скупают валюту на опасениях ее дальнейшего роста."
https://minfin.com.ua/2021/06/24/66874046/
alex10
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