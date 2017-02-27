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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7882788378847885>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:58

  alex10 написав:"В целом, рост котировок привел к изменению психологии участников торгов. Продавцы не спешат продавать валюту и стараются максимально подтянуть курс вверх. В этом им активно помогают спекулянты, которые раскачивают рынок обычно во второй половине дня. В этих условиях покупатели нервничают и уже активно скупают валюту на опасениях ее дальнейшего роста."
https://minfin.com.ua/2021/06/24/66874046/


Так движения на нашем МБ, как минимум, на 50% замешаны на психологии. А уже потом фундамент и т.п. Растем. 27.4252 на Инвестинге.
Уже 27.48.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:27,305...................27,2737

?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:27

МБ 27,47/27,52.
Растем вверх и ждем "папу". А тот явно держит паузу. Может, после обеда появится.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.06.2021............................27,3749
Доллар прибавил 10 копеек.

МКГ*............7.0321............7.0046...........-0.39%
Упали существенно. Примерно до уровня, предшествовавшего началу роста доллара в мире.

Стоило мне вчера высказаться в защиту Укрдилинга, как его алгоритмы сглаживания дали сбой, поэтому о первых часах сессии судить трудно. Сопоставляя данные из разных источников со справочным курсом, можно сделать вывод, что начали торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и все утро плавно росли. Похоже, что Укрдилинг догнал реальность примерно к 11-30.
После вчерашнего снижения индекс доллара вчера вечером вырос и сейчас находится на уровне начала нашей вчерашней сессии.
Справочный курс, предположительно, встретили котировками 27.4100 - 27.4300.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах несущественно увеличились. Сокращение объема суточных сертификатов было почти полностью компенсировано перетоком в казначейство.

Во вторник объем МБ уменьшился с 545.3 до 424.2 млн. Обороты почти чистые и не выглядят слишком скромными для первого рабочего дня недели. Клиентское предложение существенно выросло и превысило почти не изменившийся спрос. Получается, что рост происходил за счет спроса со стороны банков. Впрочем, последнее время динамика курса редко соответствует соотношению клиентских спроса и предложения.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Сибарит написав:27,305...................27,2737

?

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:45

Свежая цифра МБ 27,50/27,54.
Люди говорят, НДС пошел, и те,кто получает, сразу в доллар переводят.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:50

  Искатель написав:МБ 27,47/27,52.
Растем вверх и ждем "папу". А тот явно держит паузу. Может, после обеда появится.

Можливо "папа" дає можливість "випустити пар" тим хто вчора чудив на МБ. Плюс потрібно щоб набралась достатня кількість відкладених продаж, щоб НБУ обійшовся малою кров'ю.
Враховуючи, що тут на форумі писали про підтримку в районі 27,5, то чекати залишилось недовго.
Цікаво чи липень окупить наші очікування? Я про повернення до 27.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:50

  Искатель написав:Люди говорят, НДС пошел, и те,кто получает, сразу в доллар переводят.

НДС, 401,3 млн.грн., вчера вернули:
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:53

  sergikkc007 написав:
  change_pm написав:Усім привіт!

Гривас сьогодні долетить до 27.40... ловітє його!


які польоти?! Сьогодні вихідний...

Ух ти, нарешті я вгадав про 27.40 :mrgreen:

зі. Як там орест з продажем па 27.25 :?: :roll:

ззі. fin красава :!: про 27 забувайте :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:55

  Искатель написав:Свежая цифра МБ 27,50/27,54.
Люди говорят, НДС пошел, и те,кто получает, сразу в доллар переводят.

Фіксують прибутки високих цін на сировинні товари. Ціни були настільки високі, що можна собі дозволити фікситись навіть на рості курсу та ще й на поточку залишається. Дятьки і тьоті вже мають досвід, що може трапитись якщо індійський штам вірусу розвернеться у нас так само як у сусідів-аґресорів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:27

  Igneus написав:
  Искатель написав:Люди говорят, НДС пошел, и те,кто получает, сразу в доллар переводят.

НДС, 401,3 млн.грн., вчера вернули:
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

Это вчера, это копейки. Говорят, сегодня цифра побольше будет.

Кстати, Нацбанк уже выходил. Продал полтинник по 27,55 и ушел. Народ в недоумении: а что дальше?...
Искатель
 
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