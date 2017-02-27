alex10 написав:"В целом, рост котировок привел к изменению психологии участников торгов. Продавцы не спешат продавать валюту и стараются максимально подтянуть курс вверх. В этом им активно помогают спекулянты, которые раскачивают рынок обычно во второй половине дня. В этих условиях покупатели нервничают и уже активно скупают валюту на опасениях ее дальнейшего роста." https://minfin.com.ua/2021/06/24/66874046/
Так движения на нашем МБ, как минимум, на 50% замешаны на психологии. А уже потом фундамент и т.п. Растем. 27.4252 на Инвестинге. Уже 27.48.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 24.06.2021............................27,3749 Доллар прибавил 10 копеек.
МКГ*............7.0321............7.0046...........-0.39% Упали существенно. Примерно до уровня, предшествовавшего началу роста доллара в мире.
Стоило мне вчера высказаться в защиту Укрдилинга, как его алгоритмы сглаживания дали сбой, поэтому о первых часах сессии судить трудно. Сопоставляя данные из разных источников со справочным курсом, можно сделать вывод, что начали торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и все утро плавно росли. Похоже, что Укрдилинг догнал реальность примерно к 11-30. После вчерашнего снижения индекс доллара вчера вечером вырос и сейчас находится на уровне начала нашей вчерашней сессии. Справочный курс, предположительно, встретили котировками 27.4100 - 27.4300.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах несущественно увеличились. Сокращение объема суточных сертификатов было почти полностью компенсировано перетоком в казначейство.
Во вторник объем МБ уменьшился с 545.3 до 424.2 млн. Обороты почти чистые и не выглядят слишком скромными для первого рабочего дня недели. Клиентское предложение существенно выросло и превысило почти не изменившийся спрос. Получается, что рост происходил за счет спроса со стороны банков. Впрочем, последнее время динамика курса редко соответствует соотношению клиентских спроса и предложения.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Искатель написав:МБ 27,47/27,52. Растем вверх и ждем "папу". А тот явно держит паузу. Может, после обеда появится.
Можливо "папа" дає можливість "випустити пар" тим хто вчора чудив на МБ. Плюс потрібно щоб набралась достатня кількість відкладених продаж, щоб НБУ обійшовся малою кров'ю. Враховуючи, що тут на форумі писали про підтримку в районі 27,5, то чекати залишилось недовго. Цікаво чи липень окупить наші очікування? Я про повернення до 27.
Искатель написав:Свежая цифра МБ 27,50/27,54. Люди говорят, НДС пошел, и те,кто получает, сразу в доллар переводят.
Фіксують прибутки високих цін на сировинні товари. Ціни були настільки високі, що можна собі дозволити фікситись навіть на рості курсу та ще й на поточку залишається. Дятьки і тьоті вже мають досвід, що може трапитись якщо індійський штам вірусу розвернеться у нас так само як у сусідів-аґресорів.