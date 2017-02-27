Додано: Чет 24 чер, 2021 11:30

vitaliy_berdinskikh написав: Сибарит написав: 27,305...................27,2737 27,305...................27,2737

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Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0024.06.2021............................Доллар прибавил 10 копеек.МКГ*............7.0321............7.0046...........-0.39%Упали существенно. Примерно до уровня, предшествовавшего началу роста доллара в мире.Стоило мне вчера высказаться в защиту Укрдилинга, как его алгоритмы сглаживания дали сбой, поэтому о первых часах сессии судить трудно. Сопоставляя данные из разных источников со справочным курсом, можно сделать вывод, что начали торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и все утро плавно росли. Похоже, что Укрдилинг догнал реальность примерно к 11-30.После вчерашнего снижения индекс доллара вчера вечером вырос и сейчас находится на уровне начала нашей вчерашней сессии.Справочный курс, предположительно, встретили котировками 27.4100 - 27.4300.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах несущественно увеличились. Сокращение объема суточных сертификатов было почти полностью компенсировано перетоком в казначейство.Во вторник объем МБ уменьшился с 545.3 до 424.2 млн. Обороты почти чистые и не выглядят слишком скромными для первого рабочего дня недели. Клиентское предложение существенно выросло и превысило почти не изменившийся спрос. Получается, что рост происходил за счет спроса со стороны банков. Впрочем, последнее время динамика курса редко соответствует соотношению клиентских спроса и предложения.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.