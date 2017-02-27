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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7882788378847885
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:28

Нерезы практически перестали покупать ОВГЗ. Так, по мелочи тарят. Может просто на выплату купонов докупают.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:28

  Realist написав:
  Искатель написав:МБ 27,47/27,52.
Растем вверх и ждем "папу". А тот явно держит паузу. Может, после обеда появится.

Можливо "папа" дає можливість "випустити пар" тим хто вчора чудив на МБ. Плюс потрібно щоб набралась достатня кількість відкладених продаж, щоб НБУ обійшовся малою кров'ю.
Враховуючи, що тут на форумі писали про підтримку в районі 27,5, то чекати залишилось недовго.
Цікаво чи липень окупить наші очікування? Я про повернення до 27.
То,что вернёмся к 27 итак понятно без сомнений. Интересно или возьмём отметку 26,5 и ниже?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:35

fin
"Интересно или возьмём отметку 26,5 и ниже?"(с)
Мабуть, як взяли " 24 100%"
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:То,что вернёмся к 27 итак понятно без сомнений. Интересно или возьмём отметку 26,5 и ниже?

как только к тебе в пару здесь заступит капитошка, то сразу же на 25 пойдем
SILVER_UA
 
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