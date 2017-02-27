orest написав:

Вирішив проаналізувати обсяги продажу валюти на МБ та порівняти з попередніми роками. Порівнювати з ковідно-карантинним 2020 змісту немає. Візьмемо обсяг продажу валюти на МБ в квітні 2019 року (це той рік, коли нерезиденти лили і НБУ викупляв мільярдами) він склав 6658,84 млн уо; тоді як в квітні 2021 обсяг продажу валюти на МБ склав 9021,18 млн уо, тобто на 2,36 млрд більше. В травні 2019 року обсяг продажу на МБ склав 6224,9 млн уо а в травні цього року - 7662,83 і це на 1,44 млрд більше. Обсяги щоденного продажу валюти на МБ в цьому році на 50-150 млн уо більші ніж в 2019 і на приблизно 200 млн більше ніж в 2020р. Але квітень і травень це місяці в які,через відтермінування оплати, ще не надходили основні маси збільшених через ріст цін на сировини експортних надходжень. З червня експортні надходження уже будуть адекватними, що ми й відчули по сьогоднішньому МБ. Логічно було очікувати сьогодні на МБ певної корекції курсу через купівлю банками валюти на оплату валютних ОВДП, яких вчора розмістили на 358 млн дол.. Але з самого ранку грн. стрімко зміцнювалася, змусивши вийти НБУ спочатку по курсу 27,32 з, фактично, «вербальною інтервенцією» але надлишок валюти був суттєвий і НБУ виходив ще два рази по 27,32 а потім і по 27,31 та викупив відчутну суму валюти.Окрім металургів, аграріїв, ІТ та інших експортерів (включаючи серйозно збільшену контрабанду) на користь грн. грають і збільшені обсяги «перерахунку» валюти від заробітчан…У зв’язку з цим вважаю дуже імовірним зміцнення грн. до кінця червня до рівнів 26,8-27