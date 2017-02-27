|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:28
Нерезы практически перестали покупать ОВГЗ. Так, по мелочи тарят. Может просто на выплату купонов докупают.
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38198
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3679 раз.
- Подякували: 11598 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:28
Realist написав: Искатель написав:
МБ 27,47/27,52.
Растем вверх и ждем "папу". А тот явно держит паузу. Может, после обеда появится.
Можливо "папа" дає можливість "випустити пар" тим хто вчора чудив на МБ. Плюс потрібно щоб набралась достатня кількість відкладених продаж, щоб НБУ обійшовся малою кров'ю.
Враховуючи, що тут на форумі писали про підтримку в районі 27,5, то чекати залишилось недовго.
Цікаво чи липень окупить наші очікування? Я про повернення до 27.
То,что вернёмся к 27 итак понятно без сомнений. Интересно или возьмём отметку 26,5 и ниже?
-
fin
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:35
fin
"Интересно или возьмём отметку 26,5 и ниже?"(с)
Мабуть, як взяли " 24 100%"
-
alex10
-
2
-
- Повідомлень: 10013
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 2625 раз.
- Подякували: 2029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:35
fin написав:
То,что вернёмся к 27 итак понятно без сомнений. Интересно или возьмём отметку 26,5 и ниже?
как только к тебе в пару здесь заступит капитошка, то сразу же на 25 пойдем
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 828
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:41
fin написав: Realist написав: Искатель написав:
МБ 27,47/27,52.
Растем вверх и ждем "папу". А тот явно держит паузу. Может, после обеда появится.
Можливо "папа" дає можливість "випустити пар" тим хто вчора чудив на МБ. Плюс потрібно щоб набралась достатня кількість відкладених продаж, щоб НБУ обійшовся малою кров'ю.
Враховуючи, що тут на форумі писали про підтримку в районі 27,5, то чекати залишилось недовго.
Цікаво чи липень окупить наші очікування? Я про повернення до 27.
То,что вернёмся к 27 итак понятно без сомнений. Интересно или возьмём отметку 26,5 и ниже?
Ваш оптимизм вызывает восхищение, без шуток. Дай Бог!
Тем временем "папа" опять вышел с оффером, на этот раз 27,56. По идее, там сотка. Т.е. выше не пойдем.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4804
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 3148 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:01
Realist написав: Искатель написав:
МБ 27,47/27,52.
Растем вверх и ждем "папу". А тот явно держит паузу. Может, после обеда появится.
Можливо "папа" дає можливість "випустити пар" тим хто вчора чудив на МБ. Плюс потрібно щоб набралась достатня кількість відкладених продаж, щоб НБУ обійшовся малою кров'ю.
Враховуючи, що тут на форумі писали про підтримку в районі 27,5, то чекати залишилось недовго.
Цікаво чи липень окупить наші очікування? Я про повернення до 27.
никаких рубежей для поддержки нет (их нет даже самых сильных парах евро/долл, фунт/доол, франк/долл)...теханализ -лженаука
на сейчас у НБУ цель заработать на продаже...будет продавать в течении месяца купленное с начала года(мелкими порциями) потом перейдет к покупке (когда? когда рынок развернется)
Укрєксим продает 27,49 (последний вагон?(
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6679
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2779 раз.
- Подякували: 2300 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:16
orest написав:
Вирішив проаналізувати обсяги продажу валюти на МБ та порівняти з попередніми роками. Порівнювати з ковідно-карантинним 2020 змісту немає. Візьмемо обсяг продажу валюти на МБ в квітні 2019 року (це той рік, коли нерезиденти лили і НБУ викупляв мільярдами) він склав 6658,84 млн уо; тоді як в квітні 2021 обсяг продажу валюти на МБ склав 9021,18 млн уо, тобто на 2,36 млрд більше. В травні 2019 року обсяг продажу на МБ склав 6224,9 млн уо а в травні цього року - 7662,83 і це на 1,44 млрд більше. Обсяги щоденного продажу валюти на МБ в цьому році на 50-150 млн уо більші ніж в 2019 і на приблизно 200 млн більше ніж в 2020р. Але квітень і травень це місяці в які,через відтермінування оплати, ще не надходили основні маси збільшених через ріст цін на сировини експортних надходжень. З червня експортні надходження уже будуть адекватними, що ми й відчули по сьогоднішньому МБ. Логічно було очікувати сьогодні на МБ певної корекції курсу через купівлю банками валюти на оплату валютних ОВДП, яких вчора розмістили на 358 млн дол.. Але з самого ранку грн. стрімко зміцнювалася, змусивши вийти НБУ спочатку по курсу 27,32 з, фактично, «вербальною інтервенцією» але надлишок валюти був суттєвий і НБУ виходив ще два рази по 27,32 а потім і по 27,31 та викупив відчутну суму валюти.
Окрім металургів, аграріїв, ІТ та інших експортерів (включаючи серйозно збільшену контрабанду) на користь грн. грають і збільшені обсяги «перерахунку» валюти від заробітчан…
У зв’язку з цим вважаю дуже імовірним зміцнення грн. до кінця червня до рівнів 26,8-27
Майже кінець червня! На міжбанку 27,50-27,52! Імовірність виявилася не дуже! Складна річ цей валютний ринок! Думав вчора погасити кредитки, але потім вирішив, що буду гасити їх завтра! А курс видав приємний бонус! Як для обговорення сум заробітків від коливань багатьма колегами, то сума така собі нормальна! Приємно!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:18
..........................В кассах банков..................... При оплате картой
Покупка
/
Продажа
Альфа-Банк 27.400 / 27.600 ............. 27.250 / 27.900........... 2021.06.24 13:00
Востаннє редагувалось alex10
в Чет 24 чер, 2021 13:22, всього редагувалось 2 разів.
-
alex10
-
2
-
- Повідомлень: 10013
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 2625 раз.
- Подякували: 2029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:19
prodigy написав:
на сейчас у НБУ цель заработать на продаже...будет продавать в течении месяца купленное с начала года(мелкими порциями) потом перейдет к покупке (когда? когда рынок развернется)
как советовали уже неодинажды "делай как НБУ"
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:25
Успіх написав:
Тільки що написав на іншій гілці - що купив на початку минулого тижня долярчики на покриття боргів за товар(взятий ще до Великодня), а решта гривні, яку зняв з завершеного депо, кинув на "вільні кошти" в ідея-банку, щоб прикупитись долярчиками "на зиму" за тиждень-два.
А тут "пішла така жара", то вже може буду брати в кінці місяця подвійну порцію долярчиків, так як тоді буде закінчуватись ще один черговий гривневий депо-стовпець))
п.с.
І тут ще знайомий каже, що вже "в його кругах" кажуть, що курс має сповзти до 25
,
так як для України мають влітку виділити 3 ярди ковідних долярчиків!
Хоч особисто я думаю, що цього літа просядемо мінімум до 26,6
І будь тут мудрим!©
п.с.
А про ріст цін на товар - то можна лише підтвердити, що новий прихідний товар дорожчає "не по днях, а по часах"!
І не важливо, чи він наш, чи імпортний(гривневий/доларовий)
Що там ще знайомий з його кругами нового каже?! Скоро там 25 буде?!😂
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26429
|3624932
|
|
|7541
|1823982
|
Сер 23 чер, 2021 10:39
ЛОБ
|
|942
|238892
|
|