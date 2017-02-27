Нічого, нічого... нехай всіх зі слабкими нервами посадять в останній вагон пА 27,4(5) - а ми собі почекаємо на пероні потяга пА 26,6!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27
Увага, потяг 27,40 відправляється від станції "Слабкі нерви"
Нічого, нічого... нехай всіх зі слабкими нервами посадять в останній вагон пА 27,4(5) - а ми собі почекаємо на пероні потяга пА 26,6!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27
Шановні, а що трапилось? Ми щось пропустили? Це що, всі раптом вирішили, що 27 дно як було із 24?
Це ж вже не жарти. Одне діло коли НБУ два дні тому вийшов, щоб просто налякати спекулів своїм виходом (скільки там продали. менше 2 млн?), а інше діло продати 50 млн і стати із загороджуючим офером на 100 млн. На яких таких новинах всі закуповуються в таких масштабах нікомунепотрібним???
Нерези перестали купувати облігації. Так ми вже неодноразово пересвідчувались, що їхній вплив є, але його переоцінюють.
У експортерів закінчилась валютна виручка і відпала потреба у поточних розрахунках в гривні? Чи це ми так реагуємо на новини про падіння вартості сировин на світових ринках (zzzzzz про це писав).
На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:34
Realist
Оно в Польщі їжа вже в 2 рази дешевша, ніж у нас, пишуть... Можливо, ринок реагує на укроінфляцію ?
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:37
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:44
Похоже, что под продажи госбанков подстроено.
Вчера в онлайне Укрэксимбанк по 27.28 продавал, сегодня до обеда Укргазбанк по 27.38, а сейчас Ощадбанк по 27.42. И это самые дешевые продажи в онлайне.
Ну и себя НБУ не обидел: 27.55-27.56.
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:47
Так-то воно так, але ж не в 2 рази
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на севере новые ограничения по qr кодам, нас тоже скоро ожидает новый карантин и новые приключения, в Киеве один центр вакцинации...это даже не смешно
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