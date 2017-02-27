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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7883788478857886
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27

Увага, потяг 27,40 відправляється від станції "Слабкі нерви"

Нічого, нічого... нехай всіх зі слабкими нервами посадять в останній вагон пА 27,4(5) - а ми собі почекаємо на пероні потяга пА 26,6!

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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27

  prodigy написав:на сейчас у НБУ цель заработать на продаже...будет продавать в течении месяца купленное с начала года(мелкими порциями) потом перейдет к покупке (когда? когда рынок развернется)(

  zzzzzz написав:Нерезы практически перестали покупать ОВГЗ. Так, по мелочи тарят. Может просто на выплату купонов докупают.

  Искатель написав:Тем временем "папа" опять вышел с оффером, на этот раз 27,56. По идее, там сотка. Т.е. выше не пойдем.

Шановні, а що трапилось? Ми щось пропустили? Це що, всі раптом вирішили, що 27 дно як було із 24?
Це ж вже не жарти. Одне діло коли НБУ два дні тому вийшов, щоб просто налякати спекулів своїм виходом (скільки там продали. менше 2 млн?), а інше діло продати 50 млн і стати із загороджуючим офером на 100 млн. На яких таких новинах всі закуповуються в таких масштабах нікомунепотрібним???
Нерези перестали купувати облігації. Так ми вже неодноразово пересвідчувались, що їхній вплив є, але його переоцінюють.
У експортерів закінчилась валютна виручка і відпала потреба у поточних розрахунках в гривні? Чи це ми так реагуємо на новини про падіння вартості сировин на світових ринках (zzzzzz про це писав).
На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:34

Realist
Оно в Польщі їжа вже в 2 рази дешевша, ніж у нас, пишуть... Можливо, ринок реагує на укроінфляцію ?
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:37

  alex10 написав:Realist
Оно в Польщі їжа вже в 2 рази дешевша, ніж у нас, пишуть... Можливо, ринок реагує на укроінфляцію ?

"пишуть" по методичках чи на паркані ? їжа їжі - різниця. Гівно і в Польщі - гівно. І в Німеччині також. Є їжа для одних, а є для інших (зберіг політкоректність).
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:44

Похоже, что под продажи госбанков подстроено.
Вчера в онлайне Укрэксимбанк по 27.28 продавал, сегодня до обеда Укргазбанк по 27.38, а сейчас Ощадбанк по 27.42. И это самые дешевые продажи в онлайне.
Ну и себя НБУ не обидел: 27.55-27.56.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:47

  stas_rst написав:
  alex10 написав:Realist
Оно в Польщі їжа вже в 2 рази дешевша, ніж у нас, пишуть... Можливо, ринок реагує на укроінфляцію ?

"пишуть" по методичках чи на паркані ? їжа їжі - різниця. Гівно і в Польщі - гівно. І в Німеччині також. Є їжа для одних, а є для інших (зберіг політкоректність).

Так-то воно так, але ж не в 2 рази
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на севере новые ограничения по qr кодам, нас тоже скоро ожидает новый карантин и новые приключения, в Киеве один центр вакцинации...это даже не смешно
spekulant
 
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