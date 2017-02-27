Додано: Чет 24 чер, 2021 15:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................24.06.2021..........25.06.2021

дата розрахунку...............23.06.2021...........24.06.2021

Євро..................................32,6003................32,7928...+0.59%

Долар США.......................27,2737................27,4589...+0.68%

После полудня доллар прибавил еще 8 копеек.

Стоило мне вчера высказаться в защиту Укрдилинга, как его алгоритмы сглаживания дали сбой, поэтому о первых часах сессии судить трудно. Сопоставляя данные из разных источников со справочным курсом, можно сделать вывод, что начали торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и все утро плавно росли. Похоже, что Укрдилинг догнал реальность примерно к 11-30.

После вчерашнего снижения индекс доллара вчера вечером вырос и сейчас находится на уровне начала нашей вчерашней сессии.

Справочный курс, предположительно, встретили котировками 27.4100 - 27.4300 или чуть выше.

После 12 активный рост продолжился, пока копеек через 10 его не остановил НБУ мощной интервенцией. Интервенция возымела действие и после обеда котировки на пару копеек откатились.

В мире доллар размашисто колеблется с легкой склонностью к снижению.

Официальный курс встретили где-то в районе 27.5000 - 27.5250.

Сегодня росли на оборотах.

Природа такого стремительного роста курса мне не понятна. Ни версия о покупке вакцин, прозвучавшая во вторник, ни версия о массовой конвертации НДС не кажутся слишком убедительными. Тем более, что в статистике за вторник мы видим повышенный спрос со стороны банков, а не их клиентов. Можно предположить выкуп под погашение какого-то валютного долга, тем более, что упоминавшийся Ексим активно играет в облигации, но это только версия, не подкрепленная информацией.



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