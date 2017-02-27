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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7885788678877888>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:33

Міняйло щось пішов на злив ...
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:36

prodigy
Чесно кажучи, я в кінці минулого року не вірив в 27, зважаючи на фундамент. Але в нашій пісочниці, мабуть, можливе все. Так що... не здивуюсь... Але безапеляційні волання про "па 24 100%", "па 26 100%" подразнюють до сих пір :)
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:38

  Успіх написав:То вам не Успіх, що скріни квитанцій викладає :D

Навіть, хто купляє/продає через інет-банкінг - то теж же скрін можна зробити за 2 секунди!
Але ж ні - маємо твердо вірити на слово! :lol:

Поехали Василий Иванович с Петькой в командировку за границу. Разошлись
в разные стороны. Встречаются через три месяца. Василий Иванович
голодный, ободранный, а Петька весь в золоте.
ВИ-Где взял.
П - Захожу в клуб, а там в карты в очко играют. Вначале то карта не шла.
А потом один говорит "У меня очко", а я ему ну-ка покажи, а он
"Джентельменам верят на слово"
И тут у меня карта как поперла....
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:40

stas_rst Наличка, как обычно, готова идти вниз. Такое ощущение, что наличной валютой в основном спекули занимаются. Но межбанк не пускает, даже выход НБУ не помог.
Текущий курс по Киеву 27,39/27,39 :) Укрдилинг 27,50/27,525, инвестинг 27,5154/27,5553
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................24.06.2021..........25.06.2021
дата розрахунку...............23.06.2021...........24.06.2021
Євро..................................32,6003................32,7928...+0.59%
Долар США.......................27,2737................27,4589...+0.68%
После полудня доллар прибавил еще 8 копеек.
Стоило мне вчера высказаться в защиту Укрдилинга, как его алгоритмы сглаживания дали сбой, поэтому о первых часах сессии судить трудно. Сопоставляя данные из разных источников со справочным курсом, можно сделать вывод, что начали торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и все утро плавно росли. Похоже, что Укрдилинг догнал реальность примерно к 11-30.
После вчерашнего снижения индекс доллара вчера вечером вырос и сейчас находится на уровне начала нашей вчерашней сессии.
Справочный курс, предположительно, встретили котировками 27.4100 - 27.4300 или чуть выше.
После 12 активный рост продолжился, пока копеек через 10 его не остановил НБУ мощной интервенцией. Интервенция возымела действие и после обеда котировки на пару копеек откатились.
В мире доллар размашисто колеблется с легкой склонностью к снижению.
Официальный курс встретили где-то в районе 27.5000 - 27.5250.
Сегодня росли на оборотах.
Природа такого стремительного роста курса мне не понятна. Ни версия о покупке вакцин, прозвучавшая во вторник, ни версия о массовой конвертации НДС не кажутся слишком убедительными. Тем более, что в статистике за вторник мы видим повышенный спрос со стороны банков, а не их клиентов. Можно предположить выкуп под погашение какого-то валютного долга, тем более, что упоминавшийся Ексим активно играет в облигации, но это только версия, не подкрепленная информацией.

Этот день в истории:
2020 - 26.6509 (+5) +80
2019 - 26.1912 (-7) +126

2018 - 26.2389 (-7/0)
2017 - 26.0311 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:04

Ми джентльмени - віримо на слово!©)))

  yama написав:
  Успіх написав:То вам не Успіх, що скріни квитанцій викладає :D

Навіть, хто купляє/продає через інет-банкінг - то теж же скрін можна зробити за 2 секунди!
Але ж ні - маємо твердо вірити на слово! :lol:

Поехали Василий Иванович с Петькой в командировку за границу. Разошлись
в разные стороны. Встречаются через три месяца. Василий Иванович
голодный, ободранный, а Петька весь в золоте.
ВИ-Где взял.
П - Захожу в клуб, а там в карты в очко играют. Вначале то карта не шла.
А потом один говорит "У меня очко", а я ему ну-ка покажи, а он
"Джентельменам верят на слово"
И тут у меня карта как поперла....

От і я про те ж! :mrgreen:

Ті свістуни, і бінкоїн теж, мабуть, купили па 4К - а злили пАпііісять! :mrgreen:
І я там був, мед-вино пив © :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:24

Свежие данные статистики. Промпроизводство на низкой базе, ожидаемо, растет. К маю 2020-го - на 5,4%, к январю-маю 2020-го - на 2,2%. К докризисной базе 2019-го все печальнее - к маю падает на 7,8%, к январю-маю падает на 6,1%...

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/75.doc
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:40

  Сибарит написав:Можно предположить выкуп под погашение какого-то валютного долга, тем более, что упоминавшийся Ексим активно играет в облигации, но это только версия, не подкрепленная информацией.

Сибарит, если обратить внимание на скупку валюты банками в онлайн, то повышенными курсами покупки на себя доллара и евро, которые даже превышают курсы продажи других банков, в последнее время отмечается ОТП банк.
Так, наблюдательный совет и акционер ОТП банка приняли решения от 8 и 19 апреля 2021 года о выплате дивидендов в размере 1,2 млрд.грн. в период с 21 мая по 30 июня 2021 года. Возможно, что и это повлияло на курс:
https://www.otpbank.com.ua/upload/media ... 4_2021.pdf
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем спасибо поезд отправляется на 28
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igneus написав:последнее время отмечается ОТП банк

ерунда, потому что ОТП всегда оперативно и адекватно реагирует на межбанк, а не наличку
SILVER_UA
 
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