Здравствуйте .
Очень хочу чтобы Вы внимательно прочитали ......буквально по слогам .
А Вы спрашиваете , как дела ?
Вот чуть чуть и закроюсь к Е.......Й Фене и ........
.... может отдохну немного
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:43
Успіх
Здравствуйте .
Очень хочу чтобы Вы внимательно прочитали ......буквально по слогам .
А Вы спрашиваете , как дела ?
Вот чуть чуть и закроюсь к Е.......Й Фене и ........
.... может отдохну немного
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:53
Ці всі потуги шмиганомистів очевидний доказ того, шо дефолт незабаром...
в бюджеті миші гризуть сусекі...
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:00
Добрый вечер .
Звонят сегодня фискалы с вопросом когда расстаможка, ?????
Ну ладно таможня , ну потребители , ну ....сегодня удивили ???
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:13
Цікаво, чи Рінату дзвонять з такими питаннями?...
Ось, черговий доказ, що з надходженнями проблема, МВФ не наливає, а видатки нікуди не ділись...
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