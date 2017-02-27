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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7885788678877888
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:43

Успіх

Здравствуйте .

Очень хочу чтобы Вы внимательно прочитали ......буквально по слогам .


https://censor.net/ru/news/3273311/nalo ... a_yujanina

А Вы спрашиваете , как дела ?
Вот чуть чуть и закроюсь к Е.......Й Фене и ........
.... может отдохну немного
холява
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:53

  холява написав:Успіх

Здравствуйте .

Очень хочу чтобы Вы внимательно прочитали ......буквально по слогам .


https://censor.net/ru/news/3273311/nalo ... a_yujanina

А Вы спрашиваете , как дела ?
Вот чуть чуть и закроюсь к Е.......Й Фене и ........
.... может отдохну немного

Ці всі потуги шмиганомистів очевидний доказ того, шо дефолт незабаром...
в бюджеті миші гризуть сусекі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:00

  change_pm написав:
  холява написав:Успіх

Здравствуйте .

Очень хочу чтобы Вы внимательно прочитали ......буквально по слогам .


https://censor.net/ru/news/3273311/nalo ... a_yujanina

А Вы спрашиваете , как дела ?
Вот чуть чуть и закроюсь к Е.......Й Фене и ........
.... может отдохну немного

Ці всі потуги шмиганомистів очевидний доказ того, шо дефолт незабаром...
в бюджеті миші гризуть сусекі...


Добрый вечер .
Звонят сегодня фискалы с вопросом когда расстаможка, ?????
Ну ладно таможня , ну потребители , ну ....сегодня удивили ???
холява
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:13

  change_pm написав:Ці всі потуги шмиганомистів очевидний доказ того, шо дефолт незабаром...
в бюджеті миші гризуть сусекі...

  холява написав:Добрый вечер .
Звонят сегодня фискалы с вопросом когда расстаможка, ?????
Ну ладно таможня , ну потребители , ну ....сегодня удивили ???

Цікаво, чи Рінату дзвонять з такими питаннями?...

Ось, черговий доказ, що з надходженнями проблема, МВФ не наливає, а видатки нікуди не ділись...
change_pm
 
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  #<1 ... 7885788678877888
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