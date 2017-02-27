Додано: Чет 24 чер, 2021 17:39

Торги в четверг снова не порадовали поклонников гривны. Спрос превышал предложение и Нацбанк был вынужден дважды выходить на рынок. В первый раз (перед обедом) он провел интервенцию по продаже доллара по 27,55 гривен и продал около $50 млн. Но это не до конца успокоило рынок и ближе к концу обеда он снова появился на межбанке с продажей по 27,56 гривен. Продавцы и спекулянты среагировали на второй месседж от регулятора и выставили котировки чуть ниже уровня НБУ.



Всех участников рынка настораживает отсутствие особых причин для роста котировок. Да – объемы предложения несколько снизились, да – часть продавцов стали придерживать часть валютной выручки. Это все есть. Но в то же время - значительного всплеска роста спроса на валюту нет. Нефтетрейдеры лишь частично увеличили свои объемы покупки валюты из-за роста стоимости энергоносителей на внешних рынках, хотя и стали более заметны с покупкой валюты автодилеры и ритейлеры продуктов питания и электроники. Но все это все же не в тех объемах, чтобы “двигать” вверх курс сразу на 8-27 копеек, как это происходит в последние дни.



Поэтому основная часть дилеров банков отмечает спекулятивную составляющую роста курса доллара последних дней. Не особо радует подобная ситуация и сам Нацбанк. Рост котировок отразится в ближайшее время на ценах,. А уже существующий уровень официальной инфляции в 9,5% годовых будет только “цветочками”, если котировки продолжат расти такими темпами еще одну-две недели. Поэтому регулятору придется все больше вмешиваться в ход торгов с новыми интервенциями, чтобы сбить спекулятивную игру “на повышение”. Нацбанку сейчас попасть в новый скандал с несоблюдением прогнозов по инфляции и стать главным виновником всех ценовых бед для населения – явно опасно как с политической, так и с экономической точки зрения. Да и вкладчики гривневых депозитов, по которым ставки и так низкие, да еще и налогооблагаемые – могут очень быстро выйти с покупкой валюты на панике и окончательно похоронить и стабильный курс гривны, и все победные реляции Нацбанка о доверии к банковской системе и нацвалюте. Поэтому у регулятора нет времени на особые раздумья. Ему нужно срочно “заливать” рынок долларом через интервенции, чтобы сбить зарождающийся ажиотаж.



Временной счетчик по принятию решений по стабилизации курса для чиновников Нацбанка уже запущен и требует оперативного и жесткого вмешательства в ситуацию. Прятать голову в песок нечего.



Иначе все разговоры топ-менеджмента НБУ о политике сглаживания курсовых колебаний и стабильных ценах – станут для рынка и граждан лишь пустым звуком. А потеря доверия к регулятору грозит серьезными негативными последствиями уже как для гривны и украинской экономики, как и персонально для руководителей Нацбанка, так и для власти в целом.



Ход торгов:



С самого утра котировки доллара начали быстро расти за счет превышения спроса на валюту над предложением. К 11:00 доллар вырос сразу с 27,25/27,27 до 27,365/27,38 гривен, а потом быстро пошел к отметке 27,40/27,42 до полудня.



Ближе к обеду на торги вышел НБУ и продал около $ 50 млн по курсу 27,55 гривен, но полностью спекулятивной атаки на гривну он этим не устранил и в 13 часов котировки достигли отметки 27,50/27,52.



В конце обеда Нацбанк вышел на рынок уже во второй раз с продажей по 27,56 гривен. Это несколько сдержало рост аппетитов продавцов и спекулянтов. Они стали выставлять котировки немного ниже уровня НБУ. В результате – к 16 часам доллар котировался в пределах 27,52/27,555 гривен, но после окончательного ухода регулятора к 17 часам доллар вырос до 27,53/27,56.



Обстановка на межбанке осталась нервозной и Нацбанку нужно срочно принимать меры для выравнивания ситуации на межбанке.

Главные события 24 июня на валютном рынке:



Доллар за день вырос с утренних 27,25/27,27 гривен сразу до 27,53/27,56.



Нацбанк сегодня на рынок выходил дважды. В первый раз продал порядка $50 млн по 27,55 гривен, а затем продавал до конца сессии валюту по 27,56.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3749 гривен, а официальный курс на 25 июня 2021 года установлен на уровне 27,4589 гривен за доллар.