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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7886788778887889
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость :lol: имхо
clash
 
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clash согласен, но барыги от МБ на 1% почти к вечеру отстали, жмоты
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:45

  clash написав:хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость :lol: имхо


...на днях одні уже тут напродавали )))
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:52

  sergikkc007 написав:
  clash написав:хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость :lol: имхо


...на днях одні уже тут напродавали )))

и что? не словили горку ещё не означает, что не откупятся дешевле. да и я уверен что все в курсе, что лучше сожалеть от недополученной прибыли, чем варить кашу из топора из-за убытков. всем профита
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:11

  SILVER_UA написав:
  Igneus написав:последнее время отмечается ОТП банк

ерунда, потому что ОТП всегда оперативно и адекватно реагирует на межбанк, а не наличку


У ОТП комиссии, так что может себе позволить красивые курсы, которые по итогу оказываются совсем не такими красивыми.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7886788778887889
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