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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:28
хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость
имхо
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clash
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Додано: Чет 24 чер, 2021 19:37
clash согласен, но барыги от МБ на 1% почти к вечеру отстали, жмоты
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matroSkin
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Додано: Чет 24 чер, 2021 19:45
clash написав:
хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость
имхо
...на днях одні уже тут напродавали )))
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sergikkc007
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Додано: Чет 24 чер, 2021 19:52
sergikkc007 написав: clash написав:
хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость
имхо
...на днях одні уже тут напродавали )))
и что? не словили горку ещё не означает, что не откупятся дешевле. да и я уверен что все в курсе, что лучше сожалеть от недополученной прибыли, чем варить кашу из топора из-за убытков. всем профита
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clash
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Додано: Чет 24 чер, 2021 20:11
SILVER_UA написав: Igneus написав:
последнее время отмечается ОТП банк
ерунда, потому что ОТП всегда оперативно и адекватно реагирует на межбанк, а не наличку
У ОТП комиссии, так что может себе позволить красивые курсы, которые по итогу оказываются совсем не такими красивыми.
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kluychkooleg
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