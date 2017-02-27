Додано: Чет 24 чер, 2021 21:08

не ребята, я не перестаю удивляться. смысл пытаться заниматься возней в пределах 20 - 50 копеек. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.



Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.

Но тут, сейчас...

Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.