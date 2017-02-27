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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:28
хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость
имхо
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clash
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Додано: Чет 24 чер, 2021 19:37
clash согласен, но барыги от МБ на 1% почти к вечеру отстали, жмоты
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matroSkin
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Додано: Чет 24 чер, 2021 19:45
clash написав:
хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость
имхо
...на днях одні уже тут напродавали )))
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sergikkc007
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Додано: Чет 24 чер, 2021 19:52
sergikkc007 написав: clash написав:
хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость
имхо
...на днях одні уже тут напродавали )))
и что? не словили горку ещё не означает, что не откупятся дешевле. да и я уверен что все в курсе, что лучше сожалеть от недополученной прибыли, чем варить кашу из топора из-за убытков. всем профита
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clash
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Додано: Чет 24 чер, 2021 20:11
SILVER_UA написав: Igneus написав:
последнее время отмечается ОТП банк
ерунда, потому что ОТП всегда оперативно и адекватно реагирует на межбанк, а не наличку
У ОТП комиссии, так что может себе позволить красивые курсы, которые по итогу оказываются совсем не такими красивыми.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 20:19
clash написав: sergikkc007 написав: clash написав:
хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость
имхо
...на днях одні уже тут напродавали )))
и что? не словили горку ещё не означает, что не откупятся дешевле. да и я уверен что все в курсе, что лучше сожалеть от недополученной прибыли, чем варить кашу из топора из-за убытков. всем профита
Продав доллар по курсу ниже нынешнего, избежали убытков?
О недополученной прибыли они могли бы жалеть как раз, если бы не продали.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 20:32
kluychkooleg вы уже в курсе что будет послезавтра?
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clash
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Додано: Чет 24 чер, 2021 20:37
clash написав:kluychkooleg
вы уже в курсе что будет послезавтра?
Я не в курсе. Хотелось бы стабильности, боковика, надоело дергаться.
Просто не понятно, о каких убытках могла идти речь, если бы люди не пролали доллары?
Только об упущенной выгоде.
Курсы обменок в Харкове - 35-50, 35-45, 40-50.
Т.е. оптимальные 40-45.
Онлайн тоже максимум можнол продать по 40.
Я продавал вчера по 27, когда на МБ было 22-23, т.е. на 4-5 коп выше МБ.
Сейчас можно продать только на 13-14 коп ниже
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kluychkooleg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 20:59
Доброго здоров'я!
Ви - пенсіонер?
Якщо так, то давно пора вудочки/спінінги в руки і на річку/озеро дивитись на захід/схід сонця!
Скільки можна працювати?
А коли тоді жити/насолоджуватись життям?
Тож, як то кажуть - "змінюйте мислення/переосмисліть все" і.... дозвольте собі відчути смак життя
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
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Додано: Чет 24 чер, 2021 21:08
не ребята, я не перестаю удивляться. смысл пытаться заниматься возней в пределах 20 - 50 копеек. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.
Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.
Но тут, сейчас...
Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.
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Alex2007
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