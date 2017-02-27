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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7887788878897890>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость :lol: имхо
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:37

clash согласен, но барыги от МБ на 1% почти к вечеру отстали, жмоты
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:45

  clash написав:хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость :lol: имхо


...на днях одні уже тут напродавали )))
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:52

  sergikkc007 написав:
  clash написав:хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость :lol: имхо


...на днях одні уже тут напродавали )))

и что? не словили горку ещё не означает, что не откупятся дешевле. да и я уверен что все в курсе, что лучше сожалеть от недополученной прибыли, чем варить кашу из топора из-за убытков. всем профита
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:11

  SILVER_UA написав:
  Igneus написав:последнее время отмечается ОТП банк

ерунда, потому что ОТП всегда оперативно и адекватно реагирует на межбанк, а не наличку


У ОТП комиссии, так что может себе позволить красивые курсы, которые по итогу оказываются совсем не такими красивыми.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:19

  clash написав:
  sergikkc007 написав:
  clash написав:хз, но такой стремительный рост говорит о том что завтра надо продавать. кому сколько не в душевную тягость :lol: имхо


...на днях одні уже тут напродавали )))

и что? не словили горку ещё не означает, что не откупятся дешевле. да и я уверен что все в курсе, что лучше сожалеть от недополученной прибыли, чем варить кашу из топора из-за убытков. всем профита


Продав доллар по курсу ниже нынешнего, избежали убытков?
О недополученной прибыли они могли бы жалеть как раз, если бы не продали.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:32

kluychkooleg вы уже в курсе что будет послезавтра?
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:37

  clash написав:kluychkooleg вы уже в курсе что будет послезавтра?


Я не в курсе. Хотелось бы стабильности, боковика, надоело дергаться.
Просто не понятно, о каких убытках могла идти речь, если бы люди не пролали доллары?
Только об упущенной выгоде.
Курсы обменок в Харкове - 35-50, 35-45, 40-50.
Т.е. оптимальные 40-45.
Онлайн тоже максимум можнол продать по 40.
Я продавал вчера по 27, когда на МБ было 22-23, т.е. на 4-5 коп выше МБ.
Сейчас можно продать только на 13-14 коп ниже
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:59

  холява написав:Успіх

Здравствуйте .

Очень хочу чтобы Вы внимательно прочитали ......буквально по слогам .


https://censor.net/ru/news/3273311/nalo ... a_yujanina

А Вы спрашиваете , как дела ?
Вот чуть чуть и закроюсь к Е.......Й Фене и ........
.... может отдохну немного

Доброго здоров'я!
Ви - пенсіонер?
Якщо так, то давно пора вудочки/спінінги в руки і на річку/озеро дивитись на захід/схід сонця! :D
Скільки можна працювати?
А коли тоді жити/насолоджуватись життям?

Тож, як то кажуть - "змінюйте мислення/переосмисліть все" і.... дозвольте собі відчути смак життя :D

Все буде добре!
Все буде УСПІХ! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не ребята, я не перестаю удивляться. смысл пытаться заниматься возней в пределах 20 - 50 копеек. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.

Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.
Но тут, сейчас...
Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.
Alex2007
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