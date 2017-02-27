Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................24.06.2021..........25.06.2021
дата розрахунку...............23.06.2021...........24.06.2021
Євро..................................32,6003................32,7928...+0.59%
Долар США.......................27,2737................27,4589...+0.68%
После полудня доллар прибавил еще 8 копеек.
Стоило мне вчера высказаться в защиту Укрдилинга, как его алгоритмы сглаживания дали сбой, поэтому о первых часах сессии судить трудно. Сопоставляя данные из разных источников со справочным курсом, можно сделать вывод, что начали торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и все утро плавно росли. Похоже, что Укрдилинг догнал реальность примерно к 11-30.
После вчерашнего снижения индекс доллара вчера вечером вырос и сейчас находится на уровне начала нашей вчерашней сессии.
Справочный курс, предположительно, встретили котировками 27.4100 - 27.4300 или чуть выше.
После 12 активный рост продолжился, пока копеек через 10 его не остановил НБУ мощной интервенцией. Интервенция возымела действие и после обеда котировки на пару копеек откатились.
В мире доллар размашисто колеблется с легкой склонностью к снижению.
Официальный курс встретили где-то в районе 27.5000 - 27.5250.
Сегодня росли на оборотах.
Природа такого стремительного роста курса мне не понятна. Ни версия о покупке вакцин, прозвучавшая во вторник, ни версия о массовой конвертации НДС не кажутся слишком убедительными. Тем более, что в статистике за вторник мы видим повышенный спрос со стороны банков, а не их клиентов. Можно предположить выкуп под погашение какого-то валютного долга, тем более, что упоминавшийся Ексим активно играет в облигации, но это только версия, не подкрепленная информацией.
Этот день в истории:
2020 - 26.6509 (+5) +80
2019 - 26.1912 (-7) +126
2018 - 26.2389 (-7/0)
2017 - 26.0311 (+1)
Мушу визнати, що я також уже зараз абсолютно не розумію природи цього аномального тривалого високого попиту на валюту на МБ, який спричинив такий стрімкий ріст курсу.
В продовження написаного раніше viewtopic.php?p=5248840#p5248840
обсяг МБ 18.06 – 545 млн, 22.06 – 424 млн (погоджуюся з Вами, що для цього дня це багато). При чому, як виявилося, нерезидентів 22 червня в ОВДП не було взагалі (445 млн грн це взагалі ні про що). Згадки про імпортерів нових авто це не аргумент, перед тим як купити авто в салоні більшість здає накопичену валюту, щоб отримати грн. для оплати, а потім ту ж валюту купує імпортер на МБ і впливу на курс немає взагалі. Те саме стосується виїзду на відпочинок за кордон (моментального впливу нема, є відтермінований через погіршення торгового і платіжного балансів).
Цікавим цей ріст є ще й тому, що готівка його взагалі ніяк не підтримує, тобто, не зважаючи на старання певних ЗМІ і «гуру» на певних ресурсах та бородатих і не зовсім «експертів» роздути паніку на готівці не виходить. Останнім часом ще додалися і спеціалісти теханалізу, які також почали малювати якісь свічки, перевернуті голови і решта кабалістику в підтвердження безперервного росту до 28-30-50. Не раз вже писав, що ТА і грн. це не сумісні речі. В навмисну маніпуляцію і підтягування курсу до потрібного рівня "потрібним людям" також не дуже вірю, адже таке можна було робити коли Обсяг МБ був меншим і учасників ринку було не багато. Зараз обсяги і кількість «гравців» значно більша і маніпуляції, тим більше такі тривалі, мало імовірні.
Тому нічого далі прогнозувати не можливо, адже без розуміння джерела попиту не можна передбачити його розвиток і завершення. А я писав вже не раз, як тільки жор на МБ закінчиться гривня відновить зміцнення.
Зараз дуже багато роботи і нема часу рити нет за зернами правди, тому величезне спасибі колезі matroSkin-у за версію viewtopic.php?p=5250210#p5250210 Вважаю, раціо тут є (якщо, справді РІШЕННЯ ВІД ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ зараз знову будуть чітко виконуватися а не просто декларуватися чи замовчуватися, як за часів сонцесяйного ЗЕ). Тим більше, НБУ сьогодні не гальмував жорстко, а далі саме згладжував, щоб уникнути паніки і надмірного росту. Таке враження, що цей аномальний попит гаситься по максимально допустимому курсі, щоб зекономити валюту експортерів, які заводять і продають стаханівськими темпами.
Перепрошую, якщо спонукав когось зробити не ефективні кроки. Але я завжди пишу те, що вважаю найбільш логічним і імовірним, і попереджаю, що це власна думка. Я не маю інсайдів чи хоч стільки інформації про майбутні важливі рішення як у більшості "казнокрадів"...