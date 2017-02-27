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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7887788878897890
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:21

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................24.06.2021..........25.06.2021
дата розрахунку...............23.06.2021...........24.06.2021
Євро..................................32,6003................32,7928...+0.59%
Долар США.......................27,2737................27,4589...+0.68%
После полудня доллар прибавил еще 8 копеек.
Стоило мне вчера высказаться в защиту Укрдилинга, как его алгоритмы сглаживания дали сбой, поэтому о первых часах сессии судить трудно. Сопоставляя данные из разных источников со справочным курсом, можно сделать вывод, что начали торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и все утро плавно росли. Похоже, что Укрдилинг догнал реальность примерно к 11-30.
После вчерашнего снижения индекс доллара вчера вечером вырос и сейчас находится на уровне начала нашей вчерашней сессии.
Справочный курс, предположительно, встретили котировками 27.4100 - 27.4300 или чуть выше.
После 12 активный рост продолжился, пока копеек через 10 его не остановил НБУ мощной интервенцией. Интервенция возымела действие и после обеда котировки на пару копеек откатились.
В мире доллар размашисто колеблется с легкой склонностью к снижению.
Официальный курс встретили где-то в районе 27.5000 - 27.5250.
Сегодня росли на оборотах.
Природа такого стремительного роста курса мне не понятна. Ни версия о покупке вакцин, прозвучавшая во вторник, ни версия о массовой конвертации НДС не кажутся слишком убедительными. Тем более, что в статистике за вторник мы видим повышенный спрос со стороны банков, а не их клиентов. Можно предположить выкуп под погашение какого-то валютного долга, тем более, что упоминавшийся Ексим активно играет в облигации, но это только версия, не подкрепленная информацией.

Этот день в истории:
2020 - 26.6509 (+5) +80
2019 - 26.1912 (-7) +126

2018 - 26.2389 (-7/0)
2017 - 26.0311 (+1)

Мушу визнати, що я також уже зараз абсолютно не розумію природи цього аномального тривалого високого попиту на валюту на МБ, який спричинив такий стрімкий ріст курсу.
В продовження написаного раніше viewtopic.php?p=5248840#p5248840
обсяг МБ 18.06 – 545 млн, 22.06 – 424 млн (погоджуюся з Вами, що для цього дня це багато). При чому, як виявилося, нерезидентів 22 червня в ОВДП не було взагалі (445 млн грн це взагалі ні про що). Згадки про імпортерів нових авто це не аргумент, перед тим як купити авто в салоні більшість здає накопичену валюту, щоб отримати грн. для оплати, а потім ту ж валюту купує імпортер на МБ і впливу на курс немає взагалі. Те саме стосується виїзду на відпочинок за кордон (моментального впливу нема, є відтермінований через погіршення торгового і платіжного балансів).

Цікавим цей ріст є ще й тому, що готівка його взагалі ніяк не підтримує, тобто, не зважаючи на старання певних ЗМІ і «гуру» на певних ресурсах та бородатих і не зовсім «експертів» роздути паніку на готівці не виходить. Останнім часом ще додалися і спеціалісти теханалізу, які також почали малювати якісь свічки, перевернуті голови і решта кабалістику в підтвердження безперервного росту до 28-30-50. Не раз вже писав, що ТА і грн. це не сумісні речі. В навмисну маніпуляцію і підтягування курсу до потрібного рівня "потрібним людям" також не дуже вірю, адже таке можна було робити коли Обсяг МБ був меншим і учасників ринку було не багато. Зараз обсяги і кількість «гравців» значно більша і маніпуляції, тим більше такі тривалі, мало імовірні.

Тому нічого далі прогнозувати не можливо, адже без розуміння джерела попиту не можна передбачити його розвиток і завершення. А я писав вже не раз, як тільки жор на МБ закінчиться гривня відновить зміцнення.

Зараз дуже багато роботи і нема часу рити нет за зернами правди, тому величезне спасибі колезі matroSkin-у за версію viewtopic.php?p=5250210#p5250210 Вважаю, раціо тут є (якщо, справді РІШЕННЯ ВІД ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ зараз знову будуть чітко виконуватися а не просто декларуватися чи замовчуватися, як за часів сонцесяйного ЗЕ). Тим більше, НБУ сьогодні не гальмував жорстко, а далі саме згладжував, щоб уникнути паніки і надмірного росту. Таке враження, що цей аномальний попит гаситься по максимально допустимому курсі, щоб зекономити валюту експортерів, які заводять і продають стаханівськими темпами.

Перепрошую, якщо спонукав когось зробити не ефективні кроки. Але я завжди пишу те, що вважаю найбільш логічним і імовірним, і попереджаю, що це власна думка. Я не маю інсайдів чи хоч стільки інформації про майбутні важливі рішення як у більшості "казнокрадів"...
orest
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:22

я тоже не понимаю менял на форуме 50 копеечных.
вы что ходите каждый день и меняете по 100 и более тыс баксов в обменниках??
я понимаю чёрный обнал у фирм от лимона грн, то там можно немного взять больше, чем планировал из за курса.
а так мелочь и читать перестал форум.
летом понятно будут качели 27,5 - 27.00. Осенью в ноябре ждём 28 и местами 28.75.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пока тут все переходил на личности можно и мне вопрос немного оффтоп ?

почему один и тот же велосипед в РФ дешевле чем у нас на приличную суму этак на 5000 грн
1)https://trial-sport.ru/goods/51516/2033324.html?strnal[]=182#
52000 рублей РФ = 19400 грн
2) https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/2033324.html
24653 грн \0,38= 65 тис рублей РФ ???
что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?
производство Китай велосипед один и тот же :shock:
что за цено\курсообразование ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:40

  yama написав:пока тут все переходил на личности можно и мне вопрос немного оффтоп ?

почему один и тот же велосипед в РФ дешевле чем у нас на приличную суму этак на 5000 грн
1)https://trial-sport.ru/goods/51516/2033324.html?strnal[]=182#
52000 рублей РФ = 19400 грн
2) https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/2033324.html
24653 грн \0,38= 65 тис рублей РФ ???
что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?
производство Китай велосипед один и тот же :shock:
что за цено\курсообразование ?


я помню ланосы у нас в салоне стоили от 10тыс.дол., а в россии мы им везли и они стоили от 8штук баксов
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:43

  yama написав:пока тут все переходил на личности можно и мне вопрос немного оффтоп ?

почему один и тот же велосипед в РФ дешевле чем у нас на приличную суму этак на 5000 грн
1)https://trial-sport.ru/goods/51516/2033324.html?strnal[]=182#
52000 рублей РФ = 19400 грн
2) https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/2033324.html
24653 грн \0,38= 65 тис рублей РФ ???
что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?
производство Китай велосипед один и тот же :shock:
что за цено\курсообразование ?


Украина - багатая страна, можно и содрать с соотечественников немножко незаметно, вам что жалко. :lol: 80 млрд баксов в матрасах. :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:52

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:
  Zebra написав:Откупил внушительную сумму валюты в Укрэксиме по 27.69

Ну да, це велика радість і достойний заробіток! Не дочекався кращих курсів! На різницю міг би помити на автомийці паркетник!

Разрешите выразить восхищение вашей аналитикой. По истечении месяца понять, верен ли был прогноз по курсу.... это доступно не только лишь всем.

Ну, во всяком случае, на этом форуме кроме вас никто подобного не демонстрирует.

Разрєшаю! Виражай! Якщо б не я, то багато хто б за розумних видавався… В тому числі і ти костя! Шо там начальнік фінотдєла, шо сидить поряд в кабінеті?! Які прогнози дає?!
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:09

  zzzzzz написав:Нерезы практически перестали покупать ОВГЗ. Так, по мелочи тарят. Может просто на выплату купонов докупают.


куда пропали? явление народу .... )
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?

Уже собирался написать длинный трактат о возможных причинах различия цен на один и тот же товар, но совершенно случайно заметил одну деталь :)

Там распродажа и скидка 25%, тут скидка по дисконтной программе 5%.
Сравните изначально заявленные цены, и разницы в 20% не будет.
Вопрос цено-курсообразования превратится в вопрос скидкооббразования.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Я не маю інсайдів чи хоч стільки інформації про майбутні важливі рішення як у більшості "казнокрадів"...
отож
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:54

  orest написав: А я писав вже не раз, як тільки жор на МБ закінчиться гривня відновить зміцнення.
действительно, мысль о том, что в отсутствие спроса товар дешевеет пока ещё никому не приходила.....
juristkostya
 
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