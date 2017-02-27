Додано: Чет 24 чер, 2021 23:48

Realist написав: На яких новинах ракета? Хтось має ідеї? На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?

Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт.Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.