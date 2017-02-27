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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7888788978907891
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:30

  Сибарит написав:
  yama написав:что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?

Уже собирался написать длинный трактат о возможных причинах различия цен на один и тот же товар, но совершенно случайно заметил одну деталь :)
Там распродажа и скидка 25%, тут скидка по дисконтной программе 5%.
Сравните изначально заявленные цены, и разницы в 20% не будет.
Вопрос цено-курсообразования превратится в вопрос скидкооббразования.

Думаю, что "двукратная дешевизна продуктов в Польше" из той же оперы.
Когда-то коллега траванулась такой уцененной колбаской в Швеции.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?

Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт.
Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.

Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.
SherLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:00

  SherLock написав:
  Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?

Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт.
Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.

Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.


а ничего что крайнее падение шло с середины апреля 8 недель почти без откатов? я уже не говорю о том что если глянуть на месячный график падение идет 8 месяц с конца октября месяца (сплошными красными свечами)...
Alex2007
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