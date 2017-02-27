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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7888788978907891>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:52

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:
  Zebra написав:Откупил внушительную сумму валюты в Укрэксиме по 27.69

Ну да, це велика радість і достойний заробіток! Не дочекався кращих курсів! На різницю міг би помити на автомийці паркетник!

Разрешите выразить восхищение вашей аналитикой. По истечении месяца понять, верен ли был прогноз по курсу.... это доступно не только лишь всем.

Ну, во всяком случае, на этом форуме кроме вас никто подобного не демонстрирует.

Разрєшаю! Виражай! Якщо б не я, то багато хто б за розумних видавався… В тому числі і ти костя! Шо там начальнік фінотдєла, шо сидить поряд в кабінеті?! Які прогнози дає?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:09

  zzzzzz написав:Нерезы практически перестали покупать ОВГЗ. Так, по мелочи тарят. Может просто на выплату купонов докупают.


куда пропали? явление народу .... )
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?

Уже собирался написать длинный трактат о возможных причинах различия цен на один и тот же товар, но совершенно случайно заметил одну деталь :)

Там распродажа и скидка 25%, тут скидка по дисконтной программе 5%.
Сравните изначально заявленные цены, и разницы в 20% не будет.
Вопрос цено-курсообразования превратится в вопрос скидкооббразования.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Я не маю інсайдів чи хоч стільки інформації про майбутні важливі рішення як у більшості "казнокрадів"...
отож
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:54

  orest написав: А я писав вже не раз, як тільки жор на МБ закінчиться гривня відновить зміцнення.
действительно, мысль о том, что в отсутствие спроса товар дешевеет пока ещё никому не приходила.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:30

  Сибарит написав:
  yama написав:что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?

Уже собирался написать длинный трактат о возможных причинах различия цен на один и тот же товар, но совершенно случайно заметил одну деталь :)
Там распродажа и скидка 25%, тут скидка по дисконтной программе 5%.
Сравните изначально заявленные цены, и разницы в 20% не будет.
Вопрос цено-курсообразования превратится в вопрос скидкооббразования.

Думаю, что "двукратная дешевизна продуктов в Польше" из той же оперы.
Когда-то коллега траванулась такой уцененной колбаской в Швеции.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?

Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт.
Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.

Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.
SherLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:00

  SherLock написав:
  Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?

Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт.
Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.

Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.


а ничего что крайнее падение шло с середины апреля 8 недель почти без откатов? я уже не говорю о том что если глянуть на месячный график падение идет 8 месяц с конца октября месяца (сплошными красными свечами)...
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 05:40

  SherLock написав:
  Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?

Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт.
Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.

Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.
200%. Вы полностью озвучили мои мысли. Нет ни одной причины для роста. Правда некоторые возразят, "так это НДС наливают". Смешно. Очень веская причина!!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 06:57

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Прогноз курса доллара и евро на период с 24 по 30 июня


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