yama написав:что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?
Уже собирался написать длинный трактат о возможных причинах различия цен на один и тот же товар, но совершенно случайно заметил одну деталь Там распродажа и скидка 25%, тут скидка по дисконтной программе 5%. Сравните изначально заявленные цены, и разницы в 20% не будет. Вопрос цено-курсообразования превратится в вопрос скидкооббразования.
Думаю, что "двукратная дешевизна продуктов в Польше" из той же оперы. Когда-то коллега траванулась такой уцененной колбаской в Швеции.
Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?
Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт. Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.
Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.
Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?
Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт. Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.
Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.
а ничего что крайнее падение шло с середины апреля 8 недель почти без откатов? я уже не говорю о том что если глянуть на месячный график падение идет 8 месяц с конца октября месяца (сплошными красными свечами)...
Realist написав:На яких новинах ракета? Хтось має ідеї?
Отличный вопрос! Если отбросить все домыслы и провести краткий анализ, то у металлургов с сырьевиками дела просто отличные. Цены на мировых рынках на эту продукцию высокие, валюты много. Аграрии тоже на мировые цены не жалуются. Гастарбайтеры как перечисляли в страну деньги, так и перечисляют, IT сектор оборотов также не сбавляет. ОВГЗ оставим в покое, сейчас его влияние незначительно. Валюты много, но курс растёт. Обвиняли в этом Эксим, но он закончил крупную покупку валюты под вакцину, а курс всё равно растёт. Вариантов два: народ действительно психует и у спекулянтов просто праздник какой-то, или нам показывают давно заготовленный спектакль, причём если это второй вариант, то многие господа, которые обычно «в теме», сами находятся в недоумении.
Наблюдая за всем этим цирком с конями, я бы поставил на разворот в ближайшее время с возвращением курса на исходные позиции. Время покажет прав я или нет, но по итогу, кто-то на всём этом очень хорошо заработает. Настолько хорошо, что возникает закономерный вопрос к нашим властям: «попередники» такие вещи проворачивали регулярно, так что же, начинается показ сериала «Любі друзі. Перезавантаження»? Просто всё настолько притянуто за уши, что подобные мысли стали возникать у очень многих участников рынка.
200%. Вы полностью озвучили мои мысли. Нет ни одной причины для роста. Правда некоторые возразят, "так это НДС наливают". Смешно. Очень веская причина!!