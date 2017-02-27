yama написав:пока тут все переходил на личности можно и мне вопрос немного оффтоп ?
почему один и тот же велосипед в РФ дешевле чем у нас на приличную суму этак на 5000 грн 1)https://trial-sport.ru/goods/51516/2033324.html?strnal[]=182# 52000 рублей РФ = 19400 грн 2) https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/2033324.html 24653 грн \0,38= 65 тис рублей РФ ??? что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ? производство Китай велосипед один и тот же что за цено\курсообразование ?
Извиняюсь за оффтоп, совет - берите бу пригнанный из Германии. Качественнее новых китайский.