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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7888788978907891
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:57

  yama написав:пока тут все переходил на личности можно и мне вопрос немного оффтоп ?

почему один и тот же велосипед в РФ дешевле чем у нас на приличную суму этак на 5000 грн
1)https://trial-sport.ru/goods/51516/2033324.html?strnal[]=182#
52000 рублей РФ = 19400 грн
2) https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/2033324.html
24653 грн \0,38= 65 тис рублей РФ ???
что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?
производство Китай велосипед один и тот же :shock:
что за цено\курсообразование ?

Извиняюсь за оффтоп, совет - берите бу пригнанный из Германии. Качественнее новых китайский.
BIGor
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