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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:54
Alex2007 написав:
а ничего что крайнее падение шло с середины апреля 8 недель почти без откатов? я уже не говорю о том что если глянуть на месячный график падение идет 8 месяц с конца октября месяца (сплошными красными свечами)...
А скорость, с которой эти события происходили, будет А.С. Пушкин анализировать? 8 недель одно событие и условно говоря 8 дней другое? Есть разница по динамике?
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:13
kluychkooleg написав:
Курсы обменок в Харкове - 35-50, 35-45, 40-50.
Т.е. оптимальные 40-45.
Онлайн тоже максимум можнол продать по 40.
Я продавал вчера по 27, когда на МБ было 22-23, т.е. на 4-5 коп выше МБ.
Сейчас можно продать только на 13-14 коп ниже
Продал только что евро по 32.62.
На долларе получилось 29 коп, на евро 9 коп. Теперь ожидаю движение в обратную сторону.
Востаннє редагувалось Striker
в П'ят 25 чер, 2021 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:16
Alex2007 написав:
а ничего что крайнее падение шло с середины апреля 8 недель почти без откатов?
сезон однако, и то с середины мая только нормально пошли, а вот обратка на 50 коп это неожиданность, не по сезону.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:19
Alex2007 написав:
не ребята, я не перестаю удивляться. смысл пытаться заниматься возней в пределах 20 - 50 копеек
. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.
Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.
Но тут, сейчас...
Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.
игра на валюте/гривна/депо/валюта для меня как игра в преф на компе...нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not
можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать
не смысла заниматься возней в пределах 5-10коп, а 50коп -очень даже есть
про 1 гривну -это фантастика
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:25
Игорь Алексеевич написав:
я тоже не понимаю менял на форуме 50 копеечных.
вы что ходите каждый день и меняете по 100 и более тыс баксов в обменниках??
я понимаю чёрный обнал у фирм от лимона грн, то там можно немного взять больше, чем планировал из за курса.
а так мелочь и читать перестал форум.
летом понятно будут качели 27,5 - 27.00. Осенью в ноябре ждём 28 и местами 28.75.
все вложено в бетон, который приносит хорошие доходы?
тогда вам точно не сюда, здесь кашу варят из того, что естьМБ смотрит вверх 27,50/27,60 (со старта), в Одесе уже что-то знают 27,35/27,45 (или думают, что знают)
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:26
rasmus написав: zzzzzz написав:
Нерезы практически перестали покупать ОВГЗ. Так, по мелочи тарят. Может просто на выплату купонов докупают.
куда пропали? явление народу .... )
извините, ну не могут они скупить все ОВГЗ
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:37
Striker написав: kluychkooleg написав:
Курсы обменок в Харкове - 35-50, 35-45, 40-50.
Т.е. оптимальные 40-45.
Онлайн тоже максимум можнол продать по 40.
Я продавал вчера по 27, когда на МБ было 22-23, т.е. на 4-5 коп выше МБ.
Сейчас можно продать только на 13-14 коп ниже
Продал только что евро по 32.62.
На долларе получилось 29 коп, на евро 9 коп. Теперь ожидаю движение в обратную сторону.
Как-то суетливо у Вас с Евро получилось. Я свое продавать не буду, скорее доллар еще продам, если что. Хочу довести Евро в корзине до 22% (как в среднем у мировых накоплений). Тем более, что можно считать, что мое Евро было ранее продано по 33.18 (в таком гривневом эквиваленте я гривню получил).
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:37
Походу черная пятница сегодня
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:46
prodigy написав:
все вложено в бетон, который приносит хорошие доходы?
тогда вам точно не сюда, здесь кашу варят из того, что есть
ком.недвига приносит нормальный доход. 1 числа все скинули на карту и отдыхай далее.
а ещё супер доход приносит туризм.
летает народ с такой скоростью, что перевожу сотрудников, как на заводе - сутки - трое - круглосуточно и онлайн.
уже не интересны депозиты и тем более курсы. какой есть, такой и есть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 25 чер, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:49
prodigy написав:
игра на валюте/гривна/депо/валюта для меня как игра в преф на компе...нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not
Alex2007 написав:
не ребята, я не перестаю удивляться. смысл пытаться заниматься возней в пределах 20 - 50 копеек
. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.
Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.
Но тут, сейчас...
Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.
можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать :mrgreen
не смысла заниматься возней в пределах 5-10коп, а 50коп -очень даже есть
про 1 гривну -это фантастика
Я тут витягнув калькулятор
- то вам треба, як мінімум 50Кдол "ганяти туди-сюди", щоб заробити тих 600-650,дол/міс.(взяв до розрахунків "середній" навар в 30коп.) - а таку суму тримати в одному, чи навіть, в двох банках - якось не комільфо...
Ще хто бавиться таким з 5-10Кдол. - ще так, а от з більшими сумами, якось не віриться...
Але нічо, як тут вже неодноразово сказано - "Ми ж джентльмени - віримо один одному на слово!"©
І, звичайно, що скріни викладати ніхто нікому не зобов'язаний, тим більше, що їх так важко зробити, що легше 2 вагони каміння розвантажити
Без образ
Гарного дня!
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