Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:13

Успіх написав: Повернулись ціни на оренду на "доковідні", чи ще на скільки % відстають? Повернулись ціни на оренду на "доковідні", чи ще на скільки % відстають?

у меня арендаторы и не переставали работать в карантин. были у них первые волнения в марте 20г, а потом приспасобились и были типа закрыты, но на самом деле - открыты.не работали, те кто сидел в Тц. они там не работали, но платили, поэтому многие и не выдержали.аренду не снижал, а просто разбил один месяц на три части оплаты.А вот туризм показал хороший доход в карантин, особенно все литали Египет, Турция, ОАЭ, Занзибар.А сейчас цены вверх, а заявок так много, что не хватает мест в самолётах, а Турция сейчас подняла цены, т.к. полетели россияне. Вчера только из Москвы в Турцию было 50 рейсов.Кстати см. в Крым тоже из Москвы в сутки от 25 рейсов. И это только Москва.