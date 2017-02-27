prodigy написав:все вложено в бетон, который приносит хорошие доходы? тогда вам точно не сюда, здесь кашу варят из того, что есть
ком.недвига приносит нормальный доход. 1 числа все скинули на карту и отдыхай далее. а ещё супер доход приносит туризм. летает народ с такой скоростью, что перевожу сотрудников, как на заводе - сутки - трое - круглосуточно и онлайн. уже не интересны депозиты и тем более курсы. какой есть, такой и есть.
Повернулись ціни на оренду на "доковідні", чи ще на скільки % відстають?
Успіх написав:Повернулись ціни на оренду на "доковідні", чи ще на скільки % відстають?
у меня арендаторы и не переставали работать в карантин. были у них первые волнения в марте 20г, а потом приспасобились и были типа закрыты, но на самом деле - открыты. не работали, те кто сидел в Тц. они там не работали, но платили, поэтому многие и не выдержали. аренду не снижал, а просто разбил один месяц на три части оплаты. А вот туризм показал хороший доход в карантин, особенно все литали Египет, Турция, ОАЭ, Занзибар. А сейчас цены вверх, а заявок так много, что не хватает мест в самолётах, а Турция сейчас подняла цены, т.к. полетели россияне. Вчера только из Москвы в Турцию было 50 рейсов. Кстати см. в Крым тоже из Москвы в сутки от 25 рейсов. И это только Москва.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 25 чер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:пока тут все переходил на личности можно и мне вопрос немного оффтоп ?
почему один и тот же велосипед в РФ дешевле чем у нас на приличную суму этак на 5000 грн 1)https://trial-sport.ru/goods/51516/2033324.html?strnal[]=182# 52000 рублей РФ = 19400 грн 2) https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/2033324.html 24653 грн \0,38= 65 тис рублей РФ ??? что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ? производство Китай велосипед один и тот же что за цено\курсообразование ?
это одна и та же контора , просто в роисси этих велов 1000шт на складе , а к нам завезли 20шт ... в конце августа Драйвспорт люычно делает скидку около 40%