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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7889789078917892
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:06

  Игорь Алексеевич написав:
  prodigy написав:все вложено в бетон, который приносит хорошие доходы?
тогда вам точно не сюда, здесь кашу варят из того, что есть


ком.недвига приносит нормальный доход. 1 числа все скинули на карту и отдыхай далее.
а ещё супер доход приносит туризм.
летает народ с такой скоростью, что перевожу сотрудников, как на заводе - сутки - трое - круглосуточно и онлайн.
уже не интересны депозиты и тем более курсы. какой есть, такой и есть.

Повернулись ціни на оренду на "доковідні", чи ще на скільки % відстають?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Повернулись ціни на оренду на "доковідні", чи ще на скільки % відстають?


у меня арендаторы и не переставали работать в карантин. были у них первые волнения в марте 20г, а потом приспасобились и были типа закрыты, но на самом деле - открыты.
не работали, те кто сидел в Тц. они там не работали, но платили, поэтому многие и не выдержали.
аренду не снижал, а просто разбил один месяц на три части оплаты.
А вот туризм показал хороший доход в карантин, особенно все литали Египет, Турция, ОАЭ, Занзибар.
А сейчас цены вверх, а заявок так много, что не хватает мест в самолётах, а Турция сейчас подняла цены, т.к. полетели россияне. Вчера только из Москвы в Турцию было 50 рейсов.
Кстати см. в Крым тоже из Москвы в сутки от 25 рейсов. И это только Москва.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 25 чер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:16

  prodigy написав:нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not

можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать :mrgreen:


А что было ежемесячно 3к или эпизодически ? Кажется после 2015 только 2019 дал серьезную волатильность.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:25

  yama написав:пока тут все переходил на личности можно и мне вопрос немного оффтоп ?

почему один и тот же велосипед в РФ дешевле чем у нас на приличную суму этак на 5000 грн
1)https://trial-sport.ru/goods/51516/2033324.html?strnal[]=182#
52000 рублей РФ = 19400 грн
2) https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/2033324.html
24653 грн \0,38= 65 тис рублей РФ ???
что за фигня такая ? или 19400 и 24653 грн соответственно ?
производство Китай велосипед один и тот же :shock:
что за цено\курсообразование ?

это одна и та же контора , просто в роисси этих велов 1000шт на складе , а к нам завезли 20шт ... в конце августа Драйвспорт люычно делает скидку около 40%
lamal
 
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