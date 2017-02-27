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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:37
Striker написав: kluychkooleg написав:
Курсы обменок в Харкове - 35-50, 35-45, 40-50.
Т.е. оптимальные 40-45.
Онлайн тоже максимум можнол продать по 40.
Я продавал вчера по 27, когда на МБ было 22-23, т.е. на 4-5 коп выше МБ.
Сейчас можно продать только на 13-14 коп ниже
Продал только что евро по 32.62.
На долларе получилось 29 коп, на евро 9 коп. Теперь ожидаю движение в обратную сторону.
Как-то суетливо у Вас с Евро получилось. Я свое продавать не буду, скорее доллар еще продам, если что. Хочу довести Евро в корзине до 22% (как в среднем у мировых накоплений). Тем более, что можно считать, что мое Евро было ранее продано по 33.18 (в таком гривневом эквиваленте я гривню получил).
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:37
Походу черная пятница сегодня
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:49
prodigy написав:
игра на валюте/гривна/депо/валюта для меня как игра в преф на компе...нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not
Alex2007 написав:
не ребята, я не перестаю удивляться. смысл пытаться заниматься возней в пределах 20 - 50 копеек
. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.
Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.
Но тут, сейчас...
Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.
можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать :mrgreen
не смысла заниматься возней в пределах 5-10коп, а 50коп -очень даже есть
про 1 гривну -это фантастика
Я тут витягнув калькулятор
- то вам треба, як мінімум 50Кдол "ганяти туди-сюди", щоб заробити тих 600-650,дол/міс.(взяв до розрахунків "середній" навар в 30коп.) - а таку суму тримати в одному, чи навіть, в двох банках - якось не комільфо...
Ще хто бавиться таким з 5-10Кдол. - ще так, а от з більшими сумами, якось не віриться...
Але нічо, як тут вже неодноразово сказано - "Ми ж джентльмени - віримо один одному на слово!"©
І, звичайно, що скріни викладати ніхто нікому не зобов'язаний, тим більше, що їх так важко зробити, що легше 2 вагони каміння розвантажити
Без образ
Гарного дня!
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:16
prodigy написав:
нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not
можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать
А что было ежемесячно 3к или эпизодически ? Кажется после 2015 только 2019 дал серьезную волатильность.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:49
Кабінет міністрів України та Світовий банк уклали угоду на $350 млн. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
«Крім того, ми зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок», – зазначив прем’єр.
Раніше повідомлялося, що Україна залучить $211 млн для підвищення стійкості енергосистеми. $177 млн надасть Світовий банк та $34 млн – Фонд чистих технологій.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:06
Судя по тому как Альфа с покупки 27.40 уже опустилась на 27.32 загончик потихоньку сворачивается... ?
Кто там "на острие событий", шо там межбанк ?
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:10
Попытка №2 попасть в медвежий капкан. Слил по 27,40 в ТАС и Укрсибе
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:10
Amat написав:
Судя по тому как Альфа с покупки 27.40 уже опустилась на 27.32 загончик потихоньку сворачивается... ?
Кто там "на острие событий", шо там межбанк ?
Приблизно 27,34-27,36 і є дуже багато бажаючих продати, бо дешевіє.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:15
kluychkooleg написав:
Как-то суетливо у Вас с Евро получилось. Я свое продавать не буду, скорее доллар еще продам, если что.
Как хотите. Я ещё утром понял, что будем опускаться вниз. Спекули наверняка захотят зафиксировать прибыль перед длинными выходными. И НБУ ясно дал понять, что вверх уже сильно не даст разгуляться.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:16
Striker написав: kluychkooleg написав:
Как-то суетливо у Вас с Евро получилось. Я свое продавать не буду, скорее доллар еще продам, если что.
Как хотите. Я ещё утром понял, что будем опускаться вниз. Спекули наверняка захотят зафиксировать прибыль перед длинными выходными. И НБУ ясно дал понять, что вверх уже сильно не даст разгуляться.
См. на два сообщения выше
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kluychkooleg
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