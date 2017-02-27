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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78897890789178927893>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:37

  Striker написав:
  kluychkooleg написав:Курсы обменок в Харкове - 35-50, 35-45, 40-50.
Т.е. оптимальные 40-45.
Онлайн тоже максимум можнол продать по 40.
Я продавал вчера по 27, когда на МБ было 22-23, т.е. на 4-5 коп выше МБ.
Сейчас можно продать только на 13-14 коп ниже

Продал только что евро по 32.62. :)
На долларе получилось 29 коп, на евро 9 коп. Теперь ожидаю движение в обратную сторону.


Как-то суетливо у Вас с Евро получилось. Я свое продавать не буду, скорее доллар еще продам, если что. Хочу довести Евро в корзине до 22% (как в среднем у мировых накоплений). Тем более, что можно считать, что мое Евро было ранее продано по 33.18 (в таком гривневом эквиваленте я гривню получил).
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу черная пятница сегодня
spekulant
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:49

"А я вчора - лям в лотерею виграв! А сьогодні - два!")))

  prodigy написав:
  Alex2007 написав:не ребята, я не перестаю удивляться. смысл пытаться заниматься возней в пределах 20 - 50 копеек. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.

Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.
Но тут, сейчас...
Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.


игра на валюте/гривна/депо/валюта для меня как игра в преф на компе...нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not

можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать :mrgreen

не смысла заниматься возней в пределах 5-10коп, а 50коп -очень даже есть
про 1 гривну -это фантастика

Я тут витягнув калькулятор :mrgreen:
- то вам треба, як мінімум 50Кдол "ганяти туди-сюди", щоб заробити тих 600-650,дол/міс.(взяв до розрахунків "середній" навар в 30коп.) - а таку суму тримати в одному, чи навіть, в двох банках - якось не комільфо...
Ще хто бавиться таким з 5-10Кдол. - ще так, а от з більшими сумами, якось не віриться...
Але нічо, як тут вже неодноразово сказано - "Ми ж джентльмени - віримо один одному на слово!"© :mrgreen:
І, звичайно, що скріни викладати ніхто нікому не зобов'язаний, тим більше, що їх так важко зробити, що легше 2 вагони каміння розвантажити :mrgreen:

Без образ ;)
Гарного дня!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:16

  prodigy написав:нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not

можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать :mrgreen:


А что было ежемесячно 3к или эпизодически ? Кажется после 2015 только 2019 дал серьезную волатильность.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:49

Уряд та Світовий банк уклали угоду на $350 млн

Кабінет міністрів України та Світовий банк уклали угоду на $350 млн. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

«Крім того, ми зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок», – зазначив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Україна залучить $211 млн для підвищення стійкості енергосистеми. $177 млн надасть Світовий банк та $34 млн – Фонд чистих технологій.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по тому как Альфа с покупки 27.40 уже опустилась на 27.32 загончик потихоньку сворачивается... ?

Кто там "на острие событий", шо там межбанк ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:10

Попытка №2 попасть в медвежий капкан. Слил по 27,40 в ТАС и Укрсибе
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:10

  Amat написав:Судя по тому как Альфа с покупки 27.40 уже опустилась на 27.32 загончик потихоньку сворачивается... ?

Кто там "на острие событий", шо там межбанк ?

Приблизно 27,34-27,36 і є дуже багато бажаючих продати, бо дешевіє.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:15

  kluychkooleg написав:Как-то суетливо у Вас с Евро получилось. Я свое продавать не буду, скорее доллар еще продам, если что.

Как хотите. Я ещё утром понял, что будем опускаться вниз. Спекули наверняка захотят зафиксировать прибыль перед длинными выходными. И НБУ ясно дал понять, что вверх уже сильно не даст разгуляться.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:16

  Striker написав:
  kluychkooleg написав:Как-то суетливо у Вас с Евро получилось. Я свое продавать не буду, скорее доллар еще продам, если что.

Как хотите. Я ещё утром понял, что будем опускаться вниз. Спекули наверняка захотят зафиксировать прибыль перед длинными выходными. И НБУ ясно дал понять, что вверх уже сильно не даст разгуляться.



См. на два сообщения выше
kluychkooleg
 
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