Alex2007 написав:

не ребята, я не перестаю удивляться.. Заработать на сливе-откупе - много не заработаешь (если не десятки тыс баксов за раз гонять), а потерять на курсе в уже перекупленной зоне гривни - запросто, и как итог только испорченные нервы, даже если это мелкие суммы потерь.Я понимаю когда на кону стоит хотя бы потенциал откатов курса на 1 грн, хотя бы.Но тут, сейчас...Я понимаю не было бы других инструментов для скальпинга и щекотания нервишек. Сейчас же не 80 - 90-е годы, когда кроме 1-2 валют и барыг-менял на базаре ничего не было.