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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7890789178927893>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:24

  spekulant написав:Походу черная пятница сегодня

Ні, вже #летимовнуль :mrgreen:
- так, як вже всі "джентльмени" зранку злили доляри :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:28

  Успіх написав:
  spekulant написав:Походу черная пятница сегодня

Ні, вже #летимовнуль :mrgreen:
- так, як вже всі "джентльмени" зранку злили доляри :lol:


Зачем зранку. В Укрсибе только что. 27,40 не меняется
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:33

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.06.2021..................27,4377
Доллар потерял 2 копейки.

МКГ*............7.0046............6.9882...........-0.23%

Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и взяли небольшую паузу. После 11 возобновили движение вниз и за час размеренно опустились на 5.5 копеек.
В мире доллар укрепился во время американской сессии, но позже откатился и сейчас вернулся к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.3850 - 27.4050, что на 9.5 копеек ниже открытия.

НБУ вчера продал 68 млн.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Добавило ликвидности сокращение объема суточных сертификатов, которое было почти полностью компенсировано валютной интервенцией. Остальные факторы были совсем малозначимыми.

В среду объем МБ вырос с 424.2 до 538.9 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос незначительно вырос и превысил существенно сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:
  spekulant написав:Походу черная пятница сегодня

Ні, вже #летимовнуль :mrgreen:
- так, як вже всі "джентльмени" зранку злили доляри :lol:


Зачем зранку. В Укрсибе только что. 27,40 не меняется

Ехххххх, нема на вас Сомілітарка :mrgreen: який би сказав - "а гривня там є? Хоч сотку здати можна?" :D
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:40

  orest написав:
  Amat написав:Судя по тому как Альфа с покупки 27.40 уже опустилась на 27.32 загончик потихоньку сворачивается... ?

Кто там "на острие событий", шо там межбанк ?

Приблизно 27,34-27,36 і є дуже багато бажаючих продати, бо дешевіє.

Кажуть, НБУ вийшов згладжувати коливання і став на покупку по 27,34
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:55

  vladimir07 написав:
  prodigy написав:нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not

можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать :mrgreen:


А что было ежемесячно 3к или эпизодически ? Кажется после 2015 только 2019 дал серьезную волатильность.


40к долл в год 2007-2009 (всего около 103-105к) купил 200м квартиру (чисто с %), вернее дал 25% и течении 18мес выплатил решту доходом с %
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:56

Успіх
Все робиться безготівково в додатку. Бігати з торбою грошей, то вчорашній день.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:02

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:
  spekulant написав:Походу черная пятница сегодня

Ні, вже #летимовнуль :mrgreen:
- так, як вже всі "джентльмени" зранку злили доляри :lol:


Зачем зранку. В Укрсибе только что. 27,40 не меняется


Укрсиб *овнобанк, уже как лет 5 (если не клиент , то не купишь/не продашь)

когда-то был у них vipклинтом (50к переводил и хранил там), в прошлом году мимо шел, решил 200 долл обменять, отказали...вы, типа не клиент...но мы помним сколько вы у нас держали валюты))) спасибо, что не забываете :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:07

  Rainbow написав:Успіх
Все робиться безготівково в додатку. Бігати з торбою грошей, то вчорашній день.



ага, расскажи мне...як гоняєшь 100-150к грн
не назвав би це торбою
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:17

  Rainbow написав:Успіх
Все робиться безготівково в додатку. Бігати з торбою грошей, то вчорашній день.

Та нехай і в додатку - але ж суму треба тримати в банку врази вищу Фонду, щоб було цікаво цим бавитись!
- то тому і питання, чи трохи не "жим-жим"? :mrgreen:
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