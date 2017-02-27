Ні, вже #летимовнуль
- так, як вже всі "джентльмени" зранку злили доляри
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:24
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:28
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:33
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.06.2021..................27,4377
Доллар потерял 2 копейки.
МКГ*............7.0046............6.9882...........-0.23%
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и взяли небольшую паузу. После 11 возобновили движение вниз и за час размеренно опустились на 5.5 копеек.
В мире доллар укрепился во время американской сессии, но позже откатился и сейчас вернулся к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.3850 - 27.4050, что на 9.5 копеек ниже открытия.
НБУ вчера продал 68 млн.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Добавило ликвидности сокращение объема суточных сертификатов, которое было почти полностью компенсировано валютной интервенцией. Остальные факторы были совсем малозначимыми.
В среду объем МБ вырос с 424.2 до 538.9 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос незначительно вырос и превысил существенно сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38
Ехххххх, нема на вас Сомілітарка який би сказав - "а гривня там є? Хоч сотку здати можна?"
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:40
Кажуть, НБУ вийшов згладжувати коливання і став на покупку по 27,34
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:55
40к долл в год 2007-2009 (всего около 103-105к) купил 200м квартиру (чисто с %), вернее дал 25% и течении 18мес выплатил решту доходом с %
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:56
Успіх
Все робиться безготівково в додатку. Бігати з торбою грошей, то вчорашній день.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:02
Укрсиб *овнобанк, уже как лет 5 (если не клиент , то не купишь/не продашь)
когда-то был у них vipклинтом (50к переводил и хранил там), в прошлом году мимо шел, решил 200 долл обменять, отказали...вы, типа не клиент...но мы помним сколько вы у нас держали валюты))) спасибо, что не забываете
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:07
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:17
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