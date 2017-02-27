RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78917892789378947895>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:18

Как такое может быть и как с этим бороться?

Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая.
Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали.
Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может.
При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает.
И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.
gritzko
 
Повідомлень: 52
З нами з: 29.07.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:ага, расскажи мне...як гоняєшь 100-150к грн
не назвав би це торбою

А ще, якщо ця сума в купюрах по 1к - то взагалі, в "бананці" легко вміщується.🍌🐒
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 850
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:24

  gritzko написав:Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая.
Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали.
Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может.
При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает.
И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.

Попробуйте ще в 1-2 обмінки здати. Може, то просто цей банк/та касирка вимахується.
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 850
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сдавал пару дней онлайн, сегодня хотел пополнить карту в пумбе не взяли одну из соток. сказала там плесень, показала две точки светятся в 2мм и предложила с 12% скидкой взять :mrgreen:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6361
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:34

gritzko
Менял как-то в Альфе сотки для закинуть в терминал Привата.
После обмена сразу пошел к терминалу, терминал не принял одну сотку, в отделении ПБ тоже отказали, ответили что фальшивая.
Вернулся в Альфу где брал, там заменили после недолгих выяснений.
Но то было по "горячих следах", хотя, думаю если бы прошло больше времени - послали бы.
g_al1
 
Повідомлень: 48
З нами з: 15.03.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:35

  SherLock написав:
  Alex2007 написав:а ничего что крайнее падение шло с середины апреля 8 недель почти без откатов? я уже не говорю о том что если глянуть на месячный график падение идет 8 месяц с конца октября месяца (сплошными красными свечами)...

А скорость, с которой эти события происходили, будет А.С. Пушкин анализировать? 8 недель одно событие и условно говоря 8 дней другое? Есть разница по динамике?


А.С. Пушкин :mrgreen:

если ростётЪ значит есть спрос. Осенью тоже аналогичное было, только наоборот - болтались, болтались - потом резко вниз (и за две недели с 28.6 до 27.8 опускались), тут большинство удивлялись "а шо такое, должно же расти, там же в бюджете дырка от бублика и вообще мы все умрем".
Реальные смены тренда как раз и приходят когда их меньше всего ждут - все привыкают или смиряются со старым трендом, а тут бац и новый тренд.
(но конкретно сейчас мне и самому желательно еще раз ближе к 27 :mrgreen: )
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3015
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:36

  gritzko написав:Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая.
Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали.
Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может.
При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает.
И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.

фальшива - то ідете в поліцію та пишете заяву ящо украз впаде на мороз.
А точно фальшива, чи може "пожовкша"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 чер, 2021 12:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25149
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:38

  g_al1 написав:gritzko
Менял как-то в Альфе сотки для закинуть в терминал Привата.
После обмена сразу пошел к терминалу, терминал не принял одну сотку, в отделении ПБ тоже отказали, ответили что фальшивая.
Вернулся в Альфу где брал, там заменили после недолгих выяснений.
Но то было по "горячих следах", хотя, думаю если бы прошло больше времени - послали бы.


а разве фальшивые купюры не конфисковывают/изымают - до выяснения ?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3015
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:45

  Успіх написав:
  Rainbow написав:Успіх
Все робиться безготівково в додатку. Бігати з торбою грошей, то вчорашній день.

Та нехай і в додатку - але ж суму треба тримати в банку врази вищу Фонду, щоб було цікаво цим бавитись!
- то тому і питання, чи трохи не "жим-жим"? :mrgreen:

Що ви до того "Фонду" прив'язались. Виберіть собі два-три нормальних банки та й по всьому. Ви уявляєте в скількох банках (дотримуючись правила фонду) потрібно тримати гроші, лише щоб наприклад купити у Львові квартиру на 100 квадратів.
Ф. дуже повільно сповзаємо (але і росли так само обережно). Ранок 27,30/27,40 Зараз 27,25/27,36-38
Realist
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:46

  gritzko написав:Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая.
Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали.
Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может.
При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает.
И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.
А в правом нижнем углу цифра 100 меняет цвет на фиолетовый? Посмотрите на купюру под углом. А на обратной стороне должен быть оттиск под надписями. Это если сотка зелёная, 1996-2006 серий.
fin
 
Повідомлень: 598
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78917892789378947895>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, Zebra і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2644, 2645, 2646
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26450 3628643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 13:52
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7542 1824604
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 239078
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.