Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая. Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали. Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет. Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может. При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает. И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.
gritzko написав:Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая. Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали. Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет. Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может. При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает. И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.
Попробуйте ще в 1-2 обмінки здати. Може, то просто цей банк/та касирка вимахується.
gritzko Менял как-то в Альфе сотки для закинуть в терминал Привата. После обмена сразу пошел к терминалу, терминал не принял одну сотку, в отделении ПБ тоже отказали, ответили что фальшивая. Вернулся в Альфу где брал, там заменили после недолгих выяснений. Но то было по "горячих следах", хотя, думаю если бы прошло больше времени - послали бы.
Alex2007 написав:а ничего что крайнее падение шло с середины апреля 8 недель почти без откатов? я уже не говорю о том что если глянуть на месячный график падение идет 8 месяц с конца октября месяца (сплошными красными свечами)...
А скорость, с которой эти события происходили, будет А.С. Пушкин анализировать? 8 недель одно событие и условно говоря 8 дней другое? Есть разница по динамике?
А.С. Пушкин
если ростётЪ значит есть спрос. Осенью тоже аналогичное было, только наоборот - болтались, болтались - потом резко вниз (и за две недели с 28.6 до 27.8 опускались), тут большинство удивлялись "а шо такое, должно же расти, там же в бюджете дырка от бублика и вообще мы все умрем". Реальные смены тренда как раз и приходят когда их меньше всего ждут - все привыкают или смиряются со старым трендом, а тут бац и новый тренд. (но конкретно сейчас мне и самому желательно еще раз ближе к 27 )
gritzko написав:Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая. Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали. Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет. Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может. При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает. И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.
фальшива - то ідете в поліцію та пишете заяву ящо украз впаде на мороз. А точно фальшива, чи може "пожовкша"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 чер, 2021 12:37, всього редагувалось 1 раз.
g_al1 написав:gritzko Менял как-то в Альфе сотки для закинуть в терминал Привата. После обмена сразу пошел к терминалу, терминал не принял одну сотку, в отделении ПБ тоже отказали, ответили что фальшивая. Вернулся в Альфу где брал, там заменили после недолгих выяснений. Но то было по "горячих следах", хотя, думаю если бы прошло больше времени - послали бы.
а разве фальшивые купюры не конфисковывают/изымают - до выяснения ?
Rainbow написав:Успіх Все робиться безготівково в додатку. Бігати з торбою грошей, то вчорашній день.
Та нехай і в додатку - але ж суму треба тримати в банку врази вищу Фонду, щоб було цікаво цим бавитись! - то тому і питання, чи трохи не "жим-жим"?
Що ви до того "Фонду" прив'язались. Виберіть собі два-три нормальних банки та й по всьому. Ви уявляєте в скількох банках (дотримуючись правила фонду) потрібно тримати гроші, лише щоб наприклад купити у Львові квартиру на 100 квадратів. Ф. дуже повільно сповзаємо (але і росли так само обережно). Ранок 27,30/27,40 Зараз 27,25/27,36-38
gritzko написав:Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая. Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали. Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет. Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может. При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает. И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.
А в правом нижнем углу цифра 100 меняет цвет на фиолетовый? Посмотрите на купюру под углом. А на обратной стороне должен быть оттиск под надписями. Это если сотка зелёная, 1996-2006 серий.