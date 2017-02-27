gritzko написав:

Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая.Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали.Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет.Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может.При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает.И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.