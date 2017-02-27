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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7892789378947895>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:51

  Alex2007 написав:
  g_al1 написав:gritzko
Менял как-то в Альфе сотки для закинуть в терминал Привата.
После обмена сразу пошел к терминалу, терминал не принял одну сотку, в отделении ПБ тоже отказали, ответили что фальшивая.
Вернулся в Альфу где брал, там заменили после недолгих выяснений.
Но то было по "горячих следах", хотя, думаю если бы прошло больше времени - послали бы.


а разве фальшивые купюры не конфисковывают/изымают - до выяснения ?

Должны но это мороки много, легче коиенту что-то сказать.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:55

  prodigy написав:
  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Нерезы практически перестали покупать ОВГЗ. Так, по мелочи тарят. Может просто на выплату купонов докупают.


куда пропали? явление народу .... )


извините, ну не могут они скупить все ОВГЗ


Вашу мысль понял, но то мой вопрос был к zzzzzz - куда он пропал и вдруг одинокий пост от него выскочил ....
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:фальшива - то ідете в поліцію та пишете заяву ящо украз впаде на мороз.
А точно фальшива, чи може "пожовкша"?

Якщо не придивлятися, то начебто нормальна, але якщо придивитися то бачу нерівномірний накат чорної фарби. А також, начебто, замало вкраплень ворсинок на поверхні. Купюра 2006 року.
Наразі не маю з собою нормальної купюри щоб порівняти.
gritzko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:14

fin
А в правом нижнем углу цифра 100 меняет цвет на фиолетовый? Посмотрите на купюру под углом.

Переливается, но зеленым цветом.
А на обратной стороне должен быть оттиск под надписями. Это если сотка зелёная, 1996-2006 серий.

Оттиска не вижу. Хотя не совсем понял, что вы имеете в виду под оттиском — конгревное тиснение (типа рельфное изображение)?
Да, 2006 г.
gritzko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Общий тренд гривны с середины апреля изменился. До и после.
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Delta7
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:19

  gritzko написав:fin
А в правом нижнем углу цифра 100 меняет цвет на фиолетовый? Посмотрите на купюру под углом.

Переливается, но зеленым цветом.
А на обратной стороне должен быть оттиск под надписями. Это если сотка зелёная, 1996-2006 серий.

Оттиска не вижу. Хотя не совсем понял, что вы имеете в виду под оттиском — конгревное тиснение (типа рельфное изображение)?
Да, 2006 г.
Никакого зелёного! Должен быть только фиолетовый, как фиалка!! Оттиск-это на обратной стороне. Его нельзя подделать. Кстати, и воротничок на сюртуке должен быть шершавым. Поцарапайте ногтем слегка.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:25

fin
Кстати, и воротничок на сюртуке должен быть шершавым. Поцарапайте ногтем слегка.

Нет, не шершавый.
gritzko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:33

  gritzko написав:Дней 10 назад забрал депо (долларовый) из укргаза. Сегодня взял пачку пополнить депо в ексиме. Там на кассе одну сотку вернули — говорят фальшивая.
Позвонил на гарячку в укргаз — там говорят обращайся в отделение, где выдали.
Думаю зайти туда после выходных, но чувствую что пошлют меня подальше: кроме бумажки о выдаче и обертки от пачки, у меня доказательств нет.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Я думал что в банке — тем более госе — ничего подобного быть не может.
При мне кассирша пересчитывала машинкой — по идее она должна была выкинуть фальшивку. Даже терминалы приватовские принимают валюту: т. е. техника отличает.
И что делать в следующий раз? Не будешь же обнюхивать, облизывать каждую купюру — и вообще я не спец в этом: как по мне так вроде и водяной знак и полоска есть.


поменяйте менял/или обменка
и забудь, всякое бывает

в Уркгазе забрал депо евро, все пачки перебрал, мятые/старые сразу занес на 7км
через пару месяцев беру пачку полтиников (5к евро)-иду менять в КА, там кассир 40 минут смотрит купюры, откидывает 28 банкнот (имеют надрывы меньше 1мм), за это время курс упал с 33,50 до 33,40...забрал все деньги и поменял их в Альфабанке (ни одной купюры не забраковали)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:34

  orest написав:
  orest написав:
  Amat написав:Судя по тому как Альфа с покупки 27.40 уже опустилась на 27.32 загончик потихоньку сворачивается... ?

Кто там "на острие событий", шо там межбанк ?

Приблизно 27,34-27,36 і є дуже багато бажаючих продати, бо дешевіє.

Кажуть, НБУ вийшов згладжувати коливання і став на покупку по 27,34
так
13:28 К обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 27,35-27,38.
12:37 Появление Нацбанка вызвало не только остановку, но и отскок котировок вверх.
12:15 На рынке появился Нацбанк: выставил ордер на покупку на уровне 27,34.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:37

  rasmus написав:Вашу мысль понял, но то мой вопрос был к zzzzzz - куда он пропал и вдруг одинокий пост от него выскочил ....


получил деньги с ОВГЗ (обналичил по 27,00) , теперь на профит отдыхает на Мальдивах (там работы непочатый край, нет времени форум читать)))
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