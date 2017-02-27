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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7892789378947895
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:37

  gritzko написав:fin
Кстати, и воротничок на сюртуке должен быть шершавым. Поцарапайте ногтем слегка.

Нет, не шершавый.
Если не шершавый, то или купюра очень изношенная или фальшивка.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:41

  yama написав:

так
13:28 К обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 27,35-27,38.
12:37 Появление Нацбанка вызвало не только остановку, но и отскок котировок вверх.
12:15 На рынке появился Нацбанк: выставил ордер на покупку на уровне 27,34.


смотрите мой пост утренний (Одеса что-то знает), теперь и вам ясно, что погнали обратно

окна/7км 27,30/27,38

кто-нибудь успел слить по 27,45?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:48

  prodigy написав:
  yama написав: так
13:28 К обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 27,35-27,38.
12:37 Появление Нацбанка вызвало не только остановку, но и отскок котировок вверх.
12:15 На рынке появился Нацбанк: выставил ордер на покупку на уровне 27,34.


смотрите мой пост утренний (Одеса что-то знает), теперь и вам ясно, что погнали обратно

окна/7км 27,30/27,38

кто-нибудь успел слить по 27,45?

35 в Альфі та 37 в Креді. Але небагато, бо якось все незрозуміло. Ну і половину євро яке позавчора купив теж скинув по 62
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:55

  Успіх написав:Ехххххх, нема на вас Сомілітарка :mrgreen: який би сказав - "а гривня там є? Хоч сотку здати можна?" :D


При обмене онлайн гривня всегда есть. Как дети малые,ей Богу...
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:56

  prodigy написав:
  yama написав:

так
13:28 К обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 27,35-27,38.
12:37 Появление Нацбанка вызвало не только остановку, но и отскок котировок вверх.
12:15 На рынке появился Нацбанк: выставил ордер на покупку на уровне 27,34.


смотрите мой пост утренний (Одеса что-то знает), теперь и вам ясно, что погнали обратно

окна/7км 27,30/27,38

кто-нибудь успел слить по 27,45?


по 27,40, по 27,45 вчера надо было очень смелым быть, да и не помню я такого курса по "своим" банкам
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:05

  prodigy написав:
Укрсиб *овнобанк, уже как лет 5 (если не клиент , то не купишь/не продашь)

когда-то был у них vipклинтом (50к переводил и хранил там), в прошлом году мимо шел, решил 200 долл обменять, отказали...вы, типа не клиент...но мы помним сколько вы у нас держали валюты))) спасибо, что не забываете :mrgreen:


я клиент, зряплатку там получаю. Для своих нормальный банк. И для обмена чуть менее шустрый при смене курсов, чем ТАС и Альфа, что хорошо.
kluychkooleg
 
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