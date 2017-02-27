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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78937894789578967897>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:37

  gritzko написав:fin
Кстати, и воротничок на сюртуке должен быть шершавым. Поцарапайте ногтем слегка.

Нет, не шершавый.
Если не шершавый, то или купюра очень изношенная или фальшивка.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:41

  yama написав:

так
13:28 К обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 27,35-27,38.
12:37 Появление Нацбанка вызвало не только остановку, но и отскок котировок вверх.
12:15 На рынке появился Нацбанк: выставил ордер на покупку на уровне 27,34.


смотрите мой пост утренний (Одеса что-то знает), теперь и вам ясно, что погнали обратно

окна/7км 27,30/27,38

кто-нибудь успел слить по 27,45?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:48

  prodigy написав:
  yama написав: так
13:28 К обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 27,35-27,38.
12:37 Появление Нацбанка вызвало не только остановку, но и отскок котировок вверх.
12:15 На рынке появился Нацбанк: выставил ордер на покупку на уровне 27,34.


смотрите мой пост утренний (Одеса что-то знает), теперь и вам ясно, что погнали обратно

окна/7км 27,30/27,38

кто-нибудь успел слить по 27,45?

35 в Альфі та 37 в Креді. Але небагато, бо якось все незрозуміло. Ну і половину євро яке позавчора купив теж скинув по 62
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:55

  Успіх написав:Ехххххх, нема на вас Сомілітарка :mrgreen: який би сказав - "а гривня там є? Хоч сотку здати можна?" :D


При обмене онлайн гривня всегда есть. Как дети малые,ей Богу...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:56

  prodigy написав:
  yama написав:

так
13:28 К обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 27,35-27,38.
12:37 Появление Нацбанка вызвало не только остановку, но и отскок котировок вверх.
12:15 На рынке появился Нацбанк: выставил ордер на покупку на уровне 27,34.


смотрите мой пост утренний (Одеса что-то знает), теперь и вам ясно, что погнали обратно

окна/7км 27,30/27,38

кто-нибудь успел слить по 27,45?


по 27,40, по 27,45 вчера надо было очень смелым быть, да и не помню я такого курса по "своим" банкам
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:05

  prodigy написав:
Укрсиб *овнобанк, уже как лет 5 (если не клиент , то не купишь/не продашь)

когда-то был у них vipклинтом (50к переводил и хранил там), в прошлом году мимо шел, решил 200 долл обменять, отказали...вы, типа не клиент...но мы помним сколько вы у нас держали валюты))) спасибо, что не забываете :mrgreen:


я клиент, зряплатку там получаю. Для своих нормальный банк. И для обмена чуть менее шустрый при смене курсов, чем ТАС и Альфа, что хорошо.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:16

  orest написав:
  orest написав:
  Amat написав:Судя по тому как Альфа с покупки 27.40 уже опустилась на 27.32 загончик потихоньку сворачивается... ?

Кто там "на острие событий", шо там межбанк ?

Приблизно 27,34-27,36 і є дуже багато бажаючих продати, бо дешевіє.

Кажуть, НБУ вийшов згладжувати коливання і став на покупку по 27,34


на Инвестинге 27.3320, возможно НБУ не стоял до конца, только притормозил
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:18

  Успіх написав:
  Rainbow написав:Успіх
Все робиться безготівково в додатку. Бігати з торбою грошей, то вчорашній день.

Та нехай і в додатку - але ж суму треба тримати в банку врази вищу Фонду, щоб було цікаво цим бавитись!
- то тому і питання, чи трохи не "жим-жим"? :mrgreen:


банков может быть не один, и все в рамках фонда, гривня свободно и без комиссий детает между банками
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:39

  prodigy написав:
  rasmus написав:Вашу мысль понял, но то мой вопрос был к zzzzzz - куда он пропал и вдруг одинокий пост от него выскочил ....


получил деньги с ОВГЗ (обналичил по 27,00) , теперь на профит отдыхает на Мальдивах (там работы непочатый край, нет времени форум читать)))

по информации с соседней ветки профит, видимо, хочет вкинуть в киевскую недвигу и искренне недоумевает, как с бетона умудряются снять больше чем с ОВГЗ при мерзкой демографии, экономике, политике.. ))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:40

  prodigy написав:
смотрите мой пост утренний (Одеса что-то знает), теперь и вам ясно, что погнали обратно

окна/7км 27,30/27,38

кто-нибудь успел слить по 27,45?


Всем Здоровья и Удачи !
Кредо-Банк работал по 27.37 , но принимал по одной сотке долларов от человека .
Потом снизил прием до 27.33.

Я тут редактирую

А ВАЛЮТЧИКИ
С утра работали на прием 27.35 там и слился под платеж .
После 13 прием 27.30 и меньше .


Про продажу смысла нет писать .

Под конец дня думаю , что спекулянтам (дай им Бог Здоровья )помогут .
С Уважением .
Востаннє редагувалось холява в П'ят 25 чер, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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