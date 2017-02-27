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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7894789578967897>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:44

холява В Кредо-банку (онлайн, безготівка) можна було продати зранку долари по 27.41, потім зменшили до 27.36 і досі так і тримається
ghost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Клянусь что доллар будет по 26 и ниже ...)))


Дефицит госбюджета достиг 34 млрд
https://курс.ком.юа/novost/u/437929-def ... rce=ukrnet
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:46

Нацбанк опять вышел, на этот раз покупает по 27,33.

Вот и пойми, чего он хочет - по 27,41 продает, по 27,34 покупает.
Кручу, верчу, запутать хочу.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:47

ghost

Вы все правильно написали ПРО ОНЛАЙН .
Я писал про наличку .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Кручу, верчу, запутать хочу.
под каких то клиентов работает. На поверхности логики нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:01

  холява написав:Клянусь что доллар будет по 26 и ниже ...)))
Дефицит госбюджета достиг 34 млрд
https://курс.ком.юа/novost/u/437929-deficit-gosbjudzheta-dostig-34-mlrd?source=ukrnet

я вас не узнаю... ранее вы вроде прогнозами не страдали.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 чер, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:01

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:
Укрсиб *овнобанк, уже как лет 5 (если не клиент , то не купишь/не продашь)

когда-то был у них vipклинтом (50к переводил и хранил там), в прошлом году мимо шел, решил 200 долл обменять, отказали...вы, типа не клиент...но мы помним сколько вы у нас держали валюты))) спасибо, что не забываете :mrgreen:


я клиент, зряплатку там получаю. Для своих нормальный банк. И для обмена чуть менее шустрый при смене курсов, чем ТАС и Альфа, что хорошо.


мне нет смысла быть у них клиентом (5% годовых в гривне)
по курсам они пасут задних (купить у них валюту как и у Аваля 27,70/27,72 два сапога)

банки (Сиб /Аваль) не для людей
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.06.2021...........29.06.2021
дата розрахунку..............24.06.2021............25.06.2021
Євро.................................32,7928.................32,7401...-0.16%
Долар США......................27,4589.................27,3964...-0.23%
После полудня доллар потерял еще 4 копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и взяли небольшую паузу. После 11 возобновили движение вниз и за час размеренно опустились на 5.5 копеек.
В мире доллар укрепился во время американской сессии, но позже откатился и сейчас вернулся к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.3850 - 27.4050, что на 9.5 копеек ниже открытия.
До обеда опустились на 3 копейки. С полей донеслась весть о том, что после 12 НБУ вышел с интервенцией, которая выглядит очень странно. Курс покупки был ниже текущих котировок и оставался таким до окончания обеда. При этом до конца обеда НБУ явно купил запланированную первую порцию и переставился на копейку ниже. Котировки выше ставки НБУ показывали все доступные источники. После обеда снижение продолжилось и котировки, снизившись на 2.5 копейки, уперлись во вторую ставку регулятора. С нетерпением жду информацию об объемах.
В мире доллар после обеда начал резкое снижение. Глубина падения пока не видна.
Официальный курс встретили котировками 27.3300 - 27.3500. За день опустились на 15 копеек относительно открытия и на 20 копеек относительно вчерашнего закрытия, опровергнув теорию о том, что падаем мы значительно медленнее, чем растем.
Серьезное изменение средневзвешенного после полудня говорит о приличных оборотах во второй половине торгов, что весьма нетипично для пятницы. В сочетании с утренней информацией от участников о весьма приличных оборотах, можно ожидать, что объем сегодняшних торгов нас во вторник удивит.

Этот день в истории:
2020 - 26.7002 (+5) +69
2019 - 26.1910 (-0) +120

2018 - 26.1736 (-6)
2017 - 26.0311 (+1)

  kluychkooleg написав:Вот и пойми, чего он хочет - по 27,41 продает, по 27,34 покупает.
Кручу, верчу, запутать хочу.

Он совершенно не скрывает, чего он хочет. Он уже много лет кричит, что хочет сглаживать колебания. Конкретные уровни ему не важны - он регулятор, а не спекулянт.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:03

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ехххххх, нема на вас Сомілітарка :mrgreen: який би сказав - "а гривня там є? Хоч сотку здати можна?" :D


При обмене онлайн гривня всегда есть. Как дети малые,ей Богу...

как у вас там доллары появились. в укрсибе всегда нерыночные курсы продажи, да и покупки--зачастую :lol: :lol: :lol:
у меня укрсиб с валютообменными операциями вообще не ассоциируется. там вроде и долларовый счёт за деньги, хотя точно не знаю
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:04

  prodigy написав:
банки (Сиб /Аваль) не для людей

Был хорош конкорд но в 2021м поменял стратегию. У газ мяса иногда рыночные курсы но чаще потолочные.
vitaliian
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