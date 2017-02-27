Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:02

kluychkooleg написав: Вот и пойми, чего он хочет - по 27,41 продает, по 27,34 покупает.

Кручу, верчу, запутать хочу. Вот и пойми, чего он хочет - по 27,41 продает, по 27,34 покупает.Кручу, верчу, запутать хочу.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............25.06.2021...........29.06.2021дата розрахунку..............24.06.2021............25.06.2021Євро.................................32,7928.................32,7401...-0.16%Долар США......................27,4589....................-0.23%После полудня доллар потерял еще 4 копейки.Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и взяли небольшую паузу. После 11 возобновили движение вниз и за час размеренно опустились на 5.5 копеек.В мире доллар укрепился во время американской сессии, но позже откатился и сейчас вернулся к вчерашнему уровню.Справочный курс встретили котировками 27.3850 - 27.4050, что на 9.5 копеек ниже открытия.До обеда опустились на 3 копейки. С полей донеслась весть о том, что после 12 НБУ вышел с интервенцией, которая выглядит очень странно. Курс покупки был ниже текущих котировок и оставался таким до окончания обеда. При этом до конца обеда НБУ явно купил запланированную первую порцию и переставился на копейку ниже. Котировки выше ставки НБУ показывали все доступные источники. После обеда снижение продолжилось и котировки, снизившись на 2.5 копейки, уперлись во вторую ставку регулятора. С нетерпением жду информацию об объемах.В мире доллар после обеда начал резкое снижение. Глубина падения пока не видна.Официальный курс встретили котировками 27.3300 - 27.3500. За день опустились на 15 копеек относительно открытия и на 20 копеек относительно вчерашнего закрытия, опровергнув теорию о том, что падаем мы значительно медленнее, чем растем.Серьезное изменение средневзвешенного после полудня говорит о приличных оборотах во второй половине торгов, что весьма нетипично для пятницы. В сочетании с утренней информацией от участников о весьма приличных оборотах, можно ожидать, что объем сегодняшних торгов нас во вторник удивит.Этот день в истории:2020 - 26.7002 (+5) +692019 - 26.1910 (-0) +1202018 - 26.1736 (-6)2017 - 26.0311 (+1)Он совершенно не скрывает, чего он хочет. Он уже много лет кричит, что хочет сглаживать колебания. Конкретные уровни ему не важны - он регулятор, а не спекулянт.