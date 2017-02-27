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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7894789578967897
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:06

  kluychkooleg написав:Нацбанк опять вышел, на этот раз покупает по 27,33.

Вот и пойми, чего он хочет - по 27,41 продает, по 27,34 покупает.
Кручу, верчу, запутать хочу.


какой запутать...если бы наоборот, то да

читайте ветку медленно шевеля губами

вчера писал-НБУ будет зарабатывать на продаже валюты (купил дешево-продал дорого), Шевченко озвучили цель 50млрд в год , это не наши тысячи, это миллиарды валюты

кстати, доход от деятельности НБУ-статья годового бюджета...
пусть косит побольше и нам помогает

вчера/сегодня кто умный сообразил (делай как НБУ)

Одеса 27,25/27,35
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:17

  prodigy написав:мне нет смысла быть у них клиентом (5% годовых в гривне)
по курсам они пасут задних (купить у них валюту как и у Аваля 27,70/27,72 два сапога)

банки (Сиб /Аваль) не для людей

Моє шанування. Оскільки це валютний форум, то ви праві. Ці банки точно не цікавить цей варіант доходу. Тому сприймаю вашу фразу "не для людей" виключно в цьому контексті.
А якщо дивитись ширше, то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги дорого (великі комісії та низькі % по депозитах) а клієнт до тебе сам "пре".
Щось подібне зробив Чернишов із Київстаром коли тільки прийшов. Тут потрібно щоб дуже багато факторів співпало для такого ефекту. Ну і головне - люди (менеджмент).
Хоча повірте, простому працівникові у таких фірма живеться ой як не солодко. Але в тому і суть.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:23

  clash написав:
  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ехххххх, нема на вас Сомілітарка :mrgreen: який би сказав - "а гривня там є? Хоч сотку здати можна?" :D


При обмене онлайн гривня всегда есть. Как дети малые,ей Богу...

как у вас там доллары появились. в укрсибе всегда нерыночные курсы продажи, да и покупки--зачастую :lol: :lol: :lol:
у меня укрсиб с валютообменными операциями вообще не ассоциируется. там вроде и долларовый счёт за деньги, хотя точно не знаю



Как, как... пошел в кассу положил. Для своих все бесплатно. И Сиб уже не один раз выручал при сливе. При покупке да, не вариант.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:25

  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:Нацбанк опять вышел, на этот раз покупает по 27,33.

Вот и пойми, чего он хочет - по 27,41 продает, по 27,34 покупает.
Кручу, верчу, запутать хочу.


какой запутать...если бы наоборот, то да

читайте ветку медленно шевеля губами

вчера писал-НБУ будет зарабатывать на продаже валюты (купил дешево-продал дорого), Шевченко озвучили цель 50млрд в год , это не наши тысячи, это миллиарды валюты

кстати, доход от деятельности НБУ-статья годового бюджета...
пусть косит побольше и нам помогает

вчера/сегодня кто умный сообразил (делай как НБУ)

Одеса 27,25/27,35


типа вчера продал, сегодня купил и вышел в 0? Да, для нервного тика достойное занятие.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:25

  Realist написав:
  prodigy написав:мне нет смысла быть у них клиентом (5% годовых в гривне)
по курсам они пасут задних (купить у них валюту как и у Аваля 27,70/27,72 два сапога)

банки (Сиб /Аваль) не для людей

Моє шанування. Оскільки це валютний форум, то ви праві. Ці банки точно не цікавить цей варіант доходу. Тому сприймаю вашу фразу "не для людей" виключно в цьому контексті.
А якщо дивитись ширше, то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги дорого (великі комісії та низькі % по депозитах) а клієнт до тебе сам "пре".
Щось подібне зробив Чернишов із Київстаром коли тільки прийшов. Тут потрібно щоб дуже багато факторів співпало для такого ефекту. Ну і головне - люди (менеджмент).
Хоча повірте, простому працівникові у таких фірма живеться ой як не солодко. Але в тому і суть.

чисто из-за надёжности несут. не надо париться о фондеГВФЛ. Бардака там хватает ИМХО
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:29

  matroSkin написав:Про загадочный всплеск спроса и непонятных покупателей по любому курсу.

Вчера еще думал, что нерезы и/или спекули решили отработать Фиолентский инцидент по "керченскому паттерну".
Надеюсь, никто не забыл декабрь 18-го и околонедельный шухер на валютном рынке?
В Пн. 26.11.18, если не ошибаюсь, последний раз 30-ку в окнах светили (правда, только приграничные-первостоличные).
Амплитуда на МБ была 27,76-28.33 за 3 сессии. Очень похоже.
Правда, шухер был больше вызван прознесенными вслух словам "военное положение", чем самой атакой и отжимом МБАКов. Так что аналогия хромет.

Сегодня внимательней посмотрел на инфо-поле и обнаружил сразу 3 группы свеженарисовавшихся страдальцев за быстро конвертнуть имеющиеся грн. активы и вывести их, пока за ними не пришли злые дяди, причем не из наших импотентных контор, а правильные такие шерифы.

Читаем новости, вычисляем возможных покупателей и их банки-контрагенты (все это, разумеется, чистая конспирология, но меня она успокоила):

https://censor.net/ua/news/3273246/yes_ ... _i_obmejen - за_раянэйр
https://interfax.com.ua/news/general/751943.html - за_титан и облгазы
https://interfax.com.ua/news/general/751931.html - за_всё_хорошее
(поименно банки и финкомпании, которых мог ждать нежданчик)
https://interfax.com.ua/news/general/751963.html - и еще раз за_все_хорошее, но уже другой группе товарисчей, с участием заезжих стрелков-хедхантеров


  s0v7a написав:
  matroSkin написав:
  s0v7a написав:...
Хочу додати, що валютні надходження, за придбані доларові ОВДП, ми побачимо тут https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
тільки завтра.
Якось з цим завжди повʼязаний додатковий попит на валюту в четвер після продажу валютних ОВДП.


Так розрахунок по ним сьогодні був. Звідки завтра екстра-попит?

...



Вітаю, matroSkin.

Отакої...

А Ви завтра знайдіть в загальному балансі ОВДП долярові надходження!

Не знаю чому, та вони зʼявляються тільки у пʼятницю!!!

ВО

Хай щастить!



Вітаю, matroSkin.

Я про отой підскок в четвер.

Бачили що таки тільки сьогодні валютні надходження по ОВДП зʼявилися тут
https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx :idea:

Здається таки вчора їх тільки збирали. Трохи більше половини НБУ вимушено налив :oops: Майже всі валютні ОВДП банки відкупили...

Сьогодні той додатковий попит відсутній.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 25 чер, 2021 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:33

  kluychkooleg написав:типа вчера продал, сегодня купил и вышел в 0? Да, для нервного тика достойное занятие.


заработок от 500грн на пачке (на 3 кило смородины/малины хватит)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 25 чер, 2021 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:44

  Realist написав:
  prodigy написав:мне нет смысла быть у них клиентом (5% годовых в гривне)
по курсам они пасут задних (купить у них валюту как и у Аваля 27,70/27,72 два сапога)

банки (Сиб /Аваль) не для людей

Моє шанування. Оскільки це валютний форум, то ви праві. Ці банки точно не цікавить цей варіант доходу. Тому сприймаю вашу фразу "не для людей" виключно в цьому контексті.
А якщо дивитись ширше, то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги дорого (великі комісії та низькі % по депозитах) а клієнт до тебе сам "пре".
Щось подібне зробив Чернишов із Київстаром коли тільки прийшов. Тут потрібно щоб дуже багато факторів співпало для такого ефекту. Ну і головне - люди (менеджмент).
Хоча повірте, простому працівникові у таких фірма живеться ой як не солодко. Але в тому і суть.


надо было скинуть 10к фунтов (на горячке дали отделения,к-е работают с фунтом, 5-6 отделений), записал и поехал по адресам, нигде ничего
даже в Главном отделении на Б.Арнаутской 500 макс (специально дождался нач.от)-вы откройте у нас счет, положите деньги и мы вам поменяем)
"вы что за идиотов людей имеете, или сами идиоты?", может у вас год хорошего курса не будет?
"так вам надо поменять или заработать!" "да, мне надо не просто поменять, а желательно на этом заработать"
в итоге, поменял через 2 дня в Пивденном на Краснова

п.с. в Аваль больще ни ногой, в Сиб-аналогично (в черный список)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги
глазами клиента-физика, Аваль крайне неудобный банк.
juristkostya
 
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