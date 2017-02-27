prodigy написав:мне нет смысла быть у них клиентом (5% годовых в гривне) по курсам они пасут задних (купить у них валюту как и у Аваля 27,70/27,72 два сапога)
банки (Сиб /Аваль) не для людей
Моє шанування. Оскільки це валютний форум, то ви праві. Ці банки точно не цікавить цей варіант доходу. Тому сприймаю вашу фразу "не для людей" виключно в цьому контексті. А якщо дивитись ширше, то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги дорого (великі комісії та низькі % по депозитах) а клієнт до тебе сам "пре". Щось подібне зробив Чернишов із Київстаром коли тільки прийшов. Тут потрібно щоб дуже багато факторів співпало для такого ефекту. Ну і головне - люди (менеджмент). Хоча повірте, простому працівникові у таких фірма живеться ой як не солодко. Але в тому і суть.
Успіх написав:Ехххххх, нема на вас Сомілітарка який би сказав - "а гривня там є? Хоч сотку здати можна?"
При обмене онлайн гривня всегда есть. Как дети малые,ей Богу...
как у вас там доллары появились. в укрсибе всегда нерыночные курсы продажи, да и покупки--зачастую у меня укрсиб с валютообменными операциями вообще не ассоциируется. там вроде и долларовый счёт за деньги, хотя точно не знаю
Как, как... пошел в кассу положил. Для своих все бесплатно. И Сиб уже не один раз выручал при сливе. При покупке да, не вариант.
prodigy написав:мне нет смысла быть у них клиентом (5% годовых в гривне) по курсам они пасут задних (купить у них валюту как и у Аваля 27,70/27,72 два сапога)
банки (Сиб /Аваль) не для людей
Моє шанування. Оскільки це валютний форум, то ви праві. Ці банки точно не цікавить цей варіант доходу. Тому сприймаю вашу фразу "не для людей" виключно в цьому контексті. А якщо дивитись ширше, то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги дорого (великі комісії та низькі % по депозитах) а клієнт до тебе сам "пре". Щось подібне зробив Чернишов із Київстаром коли тільки прийшов. Тут потрібно щоб дуже багато факторів співпало для такого ефекту. Ну і головне - люди (менеджмент). Хоча повірте, простому працівникові у таких фірма живеться ой як не солодко. Але в тому і суть.
чисто из-за надёжности несут. не надо париться о фондеГВФЛ. Бардака там хватает ИМХО
matroSkin написав:Про загадочный всплеск спроса и непонятных покупателей по любому курсу.
Вчера еще думал, что нерезы и/или спекули решили отработать Фиолентский инцидент по "керченскому паттерну". Надеюсь, никто не забыл декабрь 18-го и околонедельный шухер на валютном рынке? В Пн. 26.11.18, если не ошибаюсь, последний раз 30-ку в окнах светили (правда, только приграничные-первостоличные). Амплитуда на МБ была 27,76-28.33 за 3 сессии. Очень похоже. Правда, шухер был больше вызван прознесенными вслух словам "военное положение", чем самой атакой и отжимом МБАКов. Так что аналогия хромет.
Сегодня внимательней посмотрел на инфо-поле и обнаружил сразу 3 группы свеженарисовавшихся страдальцев за быстро конвертнуть имеющиеся грн. активы и вывести их, пока за ними не пришли злые дяди, причем не из наших импотентных контор, а правильные такие шерифы.
Читаем новости, вычисляем возможных покупателей и их банки-контрагенты (все это, разумеется, чистая конспирология, но меня она успокоила):
prodigy написав:мне нет смысла быть у них клиентом (5% годовых в гривне) по курсам они пасут задних (купить у них валюту как и у Аваля 27,70/27,72 два сапога)
банки (Сиб /Аваль) не для людей
Моє шанування. Оскільки це валютний форум, то ви праві. Ці банки точно не цікавить цей варіант доходу. Тому сприймаю вашу фразу "не для людей" виключно в цьому контексті. А якщо дивитись ширше, то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги дорого (великі комісії та низькі % по депозитах) а клієнт до тебе сам "пре". Щось подібне зробив Чернишов із Київстаром коли тільки прийшов. Тут потрібно щоб дуже багато факторів співпало для такого ефекту. Ну і головне - люди (менеджмент). Хоча повірте, простому працівникові у таких фірма живеться ой як не солодко. Але в тому і суть.
надо было скинуть 10к фунтов (на горячке дали отделения,к-е работают с фунтом, 5-6 отделений), записал и поехал по адресам, нигде ничего даже в Главном отделении на Б.Арнаутской 500 макс (специально дождался нач.от)-вы откройте у нас счет, положите деньги и мы вам поменяем) "вы что за идиотов людей имеете, или сами идиоты?", может у вас год хорошего курса не будет? "так вам надо поменять или заработать!" "да, мне надо не просто поменять, а желательно на этом заработать" в итоге, поменял через 2 дня в Пивденном на Краснова
п.с. в Аваль больще ни ногой, в Сиб-аналогично (в черный список)