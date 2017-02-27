Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:03

За даними НБУ, станом на 24 червня обсяг ОВДП з обігу з початку червня збільшився на 1,55 млрд грн (+0,16%) до 992,3 млрд грн.



При цьому ОВДП-портфель нерезидентів зріс на 12,65 млрд грн (+13%) до 109,65 млрд грн, юросіб - на 1,9 млрд грн (+4,1%) до 47,4 млрд грн, фізосіб - на 966 млн грн (+5,7%) до 17,8 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель банків скоротився на 12,4 млрд грн (-2,4%) до 50 млрд грн, НБУ - на 1,5 млрд грн (-0,5%) до 317,3 млрд грн, а ОВДП-портфель територіальних громад не змінився (192 млн грн).



29.04.2021 Верховна Рада прийняла закон про приєднання ДІУ до "Укрфінжитло", який передбачає збільшення плану внутрішніх держзапозичень на 20 млрд грн (це має сприяти реалізації держпрограми "Доступна іпотека 7%").



Міністерство фінансів станом на 01.06.2021 оцінювало обсяг платежів за держборгом у 2021 році (з урахуванням уже здійснених виплат) на суму 603,3 млрд грн (з них 442,25 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 161,1 млрд грн - по зовнішньому), у т.ч.



- в І кварталі - на 144,3 млрд грн (з яких 109,6 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 34,7 млрд грн - по зовнішньому);



- в ІІ кварталі - на 165,3 млрд грн (з яких 145,9 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 19,4 млрд грн - по зовнішньому);



- в ІІІ кварталі - 170,75 млрд грн (з яких 81,55 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 89,2 млрд грн - по зовнішньому);



- в IV кварталі - 123 млрд грн (з яких 105,3 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 17,8 млрд грн - по зовнішньому).



Найбільший обсяг виплат за держборгом у 2021 році припадає на вересень - 104,2 млрд грн (17% виплат за весь поточний рік), у т.ч. 81,4 млрд грн - по зовнішньому держборгу (це 51% виплат по зовнішньому боргу за весь рік).(даю намек)