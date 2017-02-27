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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:13
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:56
Вітаю
Вже бачу. Але тут:
написано чорним по білому:
Дата розміщення 22.06.2021
Дата оплати за придбані облігації 23.06.2021
Як вони там розраховуються за аукціон і коли показують у звіт продані папіри, фактично - гадки не маю.
Але ж. Якщо банки розгоняють з середи курс, дають заробити на собі 20 коп. НБУ за добу та втрачють 0,5-1% з 3.7% річних на дол. ОВДП - тоді це monkey business, і я не думаю, що вчора НБУ тарив банки під розрахунок за овдп по 27.55.
Істину кажу вам, якихось "вагнерівців" обілетили, що в паніці тікали від караючої десниці радбезу
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:03
Так і я про те ж. Але якщо глянути на успіхи банку, то так зразу не скажеш. Тому я так і назвав - "ідеальний бізнес". Потрібно, мати щось таке, що всім буде плювати на решту. У Авалю - це "імідж надійності". Виявляється в Україні на це ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит. Люди не хочуть думати, аналізувати. Хочуть щоб хтось це зробив за них. А те, що чужі думки коштують дорого і як правило це буде за кошт цих же людей, їх цікавить в останню чергу.
До речі. тут на форумі теж такі мелькають, хто хоче щоб щоб хтось розділив його/її відповідальність за прийняття рішення.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:03
За даними НБУ, станом на 24 червня обсяг ОВДП з обігу з початку червня збільшився на 1,55 млрд грн (+0,16%) до 992,3 млрд грн.
При цьому ОВДП-портфель нерезидентів зріс на 12,65 млрд грн (+13%) до 109,65 млрд грн, юросіб - на 1,9 млрд грн (+4,1%) до 47,4 млрд грн, фізосіб - на 966 млн грн (+5,7%) до 17,8 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель банків скоротився на 12,4 млрд грн (-2,4%) до 50 млрд грн, НБУ - на 1,5 млрд грн (-0,5%) до 317,3 млрд грн, а ОВДП-портфель територіальних громад не змінився (192 млн грн).
29.04.2021 Верховна Рада прийняла закон про приєднання ДІУ до "Укрфінжитло", який передбачає збільшення плану внутрішніх держзапозичень на 20 млрд грн (це має сприяти реалізації держпрограми "Доступна іпотека 7%").
Міністерство фінансів станом на 01.06.2021 оцінювало обсяг платежів за держборгом у 2021 році (з урахуванням уже здійснених виплат) на суму 603,3 млрд грн (з них 442,25 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 161,1 млрд грн - по зовнішньому), у т.ч.
- в І кварталі - на 144,3 млрд грн (з яких 109,6 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 34,7 млрд грн - по зовнішньому);
- в ІІ кварталі - на 165,3 млрд грн (з яких 145,9 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 19,4 млрд грн - по зовнішньому);
- в ІІІ кварталі - 170,75 млрд грн (з яких 81,55 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 89,2 млрд грн - по зовнішньому);
- в IV кварталі - 123 млрд грн (з яких 105,3 млрд грн - по внутрішньому держборгу та 17,8 млрд грн - по зовнішньому).
Найбільший обсяг виплат за держборгом у 2021 році припадає на вересень - 104,2 млрд грн (17% виплат за весь поточний рік), у т.ч. 81,4 млрд грн - по зовнішньому держборгу (це 51% виплат по зовнішньому боргу за весь рік).(даю намек)
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:13
matroSkin.
Один раз - випадок,
Два рази - можливість,
Три рази - закономірність!
Яку я в середу навмисно описав, щоб перевірити це твердження не самому.
Я теж не знаю чому, можливо чатину сплачують у гривні, яку треба в четвер конвертувати! А можливо банкам треба відновити коротку, бо валюта пішла в довгу.
Та дякую за підтвердження.
Ну а там, хто не бажає хай не враховує...
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 25 чер, 2021 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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