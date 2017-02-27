За прошедшую неделю 22-25.06.2021 НБУ купил на МБ 128 млн и продал 79.5 млн. Все интервенции осуществлялись методом единого курса.
По дням расписать сложно, т.к. данные не совпадают с полученными из анализа ликвидности. В графу "прочие" попало что-то прочее. Т.к. интервенция до 2 млн не в стиле регулятора, запишем недостающее на вторник: - вторник - продажа - 11.5; - среда - 0; - четверг - продажа - 68; - пятница - покупка - 128.
Сегодня очень прилично отоварились. Т.к. покупать по второй ставке НБУ начал достаточно поздно, можно предположить большой объем первой интервенции по ставке ниже текущей. Не люблю конспирологию, но очень похоже, что это была адресная интервенция, замаскированная под интервенцию по единому курсу. Не вполне понятно, почему не применяется вполне законный механизм адресных интервенций. Единственное приходящее в голову объяснение - в табличке со статистикой не предусмотрели соответствующую графу
Чистая покупка за неделю составила 48.5 млн. Чистая покупка с начала года составила 777.8 млн.
Похоже, участники валютного рынка на этой неделе решили проверить свои и чужие нервы на крепость.
После фактически ежедневного массированного роста котировок доллара до пикового уровня продажи 27,56 гривен в четверг и нагнетания ажиотажа – сегодня рынок вдруг резко “прозрел” и котировки американской валюты быстро просели за день на 15 копеек – с утренних 27,48/27,50 гривен до 27,33/27,35 к концу дня. На 9 копеек подешевел и евро – с 32,82/32,84 гривен до 32,72/32,75.
И это при том, что НБУ сориентировался в ситуации и дважды выходил на межбанк с выкупом доллара. В первый раз достаточно долго стоял с покупкой по 27,34 гривны, а затем во второй понизил свой ценник до 27,33.
По факту, НБУ удержал доллар от более существенного падения к уровням начала торгов вторника 22 июня, когда рынок стартовал с отметки 27,24/27,26 гривен за доллар. Получается, что сам Нацбанк сегодня помог доллару все же вырасти за неделю с 27,24/27,26 до 27,33/27,35 гривен с пиковыми значениями еще вчера в пределах 27,56 гривен и ажиотажем на рынке.
Часть участников торгов задается вопросом, почему НБУ не спешил со своими интервенциями и давал курсу расти, а лишь потом выходил на рынок, а сегодня откупал доллар и этим не дал ему возможности просесть до стартовых курсов начала недели.
И зачем были все эти нервотрепки и курсовые ралли в течение вторника-четверга. Не проще ли было сразу со вторника “задавить” курс интервенциями и сократить объем колебаний в течение сессий этой недели, а откупить валюту в моменты ее переизбытка, как это происходило сегодня.
Ход торгов:
С самого утра котировки доллара начали быстро проседать за счет превышения предложения над спросом. К 11:00 доллар подешевел до 27,44/27,46 гривен, а затем быстро упал до 27,385/27,405 к полудню и до 27,355/27,375 к обеду и после него.
После 12 часов на торги вышел НБУ с покупкой по 27,34 гривны и достаточно долго своей котировкой удерживал доллар от дальнейшего проседания. Потом он ушел с межбанка, но затем быстро появился с выкупом по 27,33.
Как результат, котировки застыли с небольшими отклонениями в пределах уровня 27,33/27,35 уже до конца дня.
Главные события 25 июня на валютном рынке:
Доллар за день просел с утренних 27,48/27,50 гривен сразу до 27,33/27,35.
Нацбанк сегодня на рынок выходил дважды. В первый раз покупал доллар по 27,34 гривен, а затем снизил свою котировку до 27,33.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4377 гривен, а официальный курс на 29 июня 2021 года установлен на уровне 27,3964 гривен за доллар.